鎖健皇牌產品—血管通　支架手術前後安全安心零風險暢通血管

【特約報道】Lock Health 鎖健血管通針對支架手術前後（俗稱通波仔）人士，安全安心零風險暢通血管，改善嚴重頭痛頭暈、手腳僵硬麻痹、心口悶痛、嚴重三高困擾，效果顯著。鎖健血管通高濃度高純度草本植物原料易於被人體吸收，迅速直達腸胃。

及早預防心血管問題

中國人普遍以米飯或粉麵為主食，進食蔬菜分量少，而男性對米飯、粉麵及肉類的攝取量一般比女性高，食物安全中心於2018年4月至2020年2月期間進行「第二次全港性食物消費量調查」發現，女性對甜品進食量比男性多28%、點心比男性多7.8%。香港人飲食不節制，經常出外飲食的習慣，難避免吸收高油、高鹽、高熱量食物，日積月累對身體形成負荷，因而誘發三高血管問題。

草本效果零風險暢通血管

鎖健血管通如同血液清道夫，能分解血管內壁垃圾和溶解血塊，活血化瘀，強腦護心，逐步改善血液供應，促進細胞再生，改善血管不暢問題，減低服用西藥後對肝、腎的不良反應，造成損傷。血管通的草本成分絕不含西藥，在血液代謝的過程中達到零風險暢通血管。

一年一度優惠月

為祝賀 Lock Health 鎖健踏入第九周年慶，由7月1日至8月8日止，於官網及各線下店舖購買任何產品滿4盒送1盒，10盒送4盒，20盒送10盒，50盒送28盒，100盒送60盒；每滿4盒可額外贈送KN95含氧化銅抗菌滅活口罩1盒，多買多送，先到先得*。

品牌簡介

Lock Health 鎖健為香港健康保健品牌；『鎖健』取鎖住健康之意，為廣大客戶提供最高品質的健康產品。鎖健所有產品均通過美國FDA認證、美國C-GMP、澳洲TGA認證、英國BRC認證、ISO9001:2008標準認證，且每批產品都經香港優質正印的標準測試。目前品牌擁有超過20間專門店及專櫃，遍布全港九及新界。

*鎖健公司享有最終裁決權

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