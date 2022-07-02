【心理測驗】冰品口味知你怕唔怕羞

夏日熱力十足，凍飲冰品全部上場，其中雪糕更是不少人的至愛。雪糕款式千千萬，不知大家最愛甚麼口味呢？不說不知，原來雪糕口味可以驗證你的性格，日網Curazy有一條關於選雪糕測害羞程度的心理測驗，據說非常準確，大家嘆雪糕之餘，不妨都玩一玩啦！

【問題】

請憑直覺，從以下6款雪糕中選出你最想吃的一款。

A.西瓜味雪條

B.雜錦味甜筒

C.哈蜜瓜雪條

D.抹茶朱古力甜筒

E.朱古力草莓甜筒

F.梳打味雪條

【結果分析】

A.害羞度40%

你的害羞程度算低，即使被人關注、注視都不會臉紅或緊張。不過以前的你似乎也是一個害羞及缺乏自信的人，只是隨着人生閱歷增多，漸漸愈發的自信，同時也不再像以前一樣害羞。

B.害羞度100%

一個極度害羞的人，而你的個性亦有點敏感。「內心戲」很足的你，常常很在意他人的目光，容易感到緊張和焦慮，只想一個人獨處。其實很多時候，只是你在過度擔心，周邊的人反而覺得你有點可愛。

C.害羞度60%

慢熱型的你是偏害羞的類型，在不熟悉的人面前不善言語，非常害羞，需要花時間去了解別人。你不擅長眼神交流，但會認真聆聽，特別在熟人面前會非常自在，是朋友眼中可靠的人。

D.害羞度0%

害羞一詞根本不會出現在你的字典中，就算突然被關注，或者來到新的環境，你都可以悠然自得。即使被別人誇獎，你也不會謙虛，而是直接說「謝謝」接受對方的讚賞，而個性直率正正是你的魅力所在呢！

E.害羞度80%

個性上，你是非常害羞的一種人，平日默默工作而不張揚，不會引起別人的關注。當受到表揚的時候，第一反應亦是作出否認，非常謙遜；不過，這樣的你其實是過於溫和，令別人看不見，也認識不到你的好，適當時候表現一下自己吧！

F.害羞度20%

嚴格來說，你不算是一個很害羞的人，也不會太過在意別人對自己的看法。然而，當你遇到景仰的人時，亦會偶爾地害羞一下，希望對方看見你的優點。不過大部分的時候，你都是一個活得自在的人，着力保持自然的自己。