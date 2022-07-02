連瞓覺時間都冇　秀智爆初出道時曾捱凍喺街邊刷牙

韓國「國民初戀」秀智主演的新劇《安娜》早前開播，她在劇中飾演靠撒謊躋身上流社會的女主角，演技獲得不少好評，而她昨晚（1日）亮相人氣主持Jae Jae的節目《文明特急》，除了宣傳新劇之外，又大談拍攝過往作品的趣事，期間更笑到噴水。

2010年以女團miss A出道的她，2011年首度拍劇，與男星金秀賢及男團2PM成員澤演等合演《星夢高飛》，而秀智當時只得17歲，她受訪時坦言已經記不起當時發生的事：「我當時太忙了，幾乎沒有睡過覺，只記得要在街邊的洗手間刷牙，真的好冷。」她又坦言當時雖然得到不少獎項，但因為太忙碌而連覺得幸福的時間都沒有。

她在2012年與男星李帝勳合演電影《初戀築跡101》，她更憑該片獲得「國民初戀」的稱號，當時李帝勳指因為與秀智相差10歲，一度擔心會有代溝，便靠請食雪糕與秀智拉近距離，但秀智在訪問時笑說：「我其實不喜歡吃雪糕。」而她在劇集《當你沉睡時》中飾演新聞主播，發音獲讚似足真記者，她回想當時有特別向真正的主播學習報新聞的語調。

談到新作《安娜》，她指女主角患有雷普利症候群，雖然看起來是堂堂正正說謊的女子，但卻一直覺得有罪惡感：「雖然不希望身邊會有這種人，但我也覺得她的處境好可憐，在劇集開拍前6至8個月，我因為太好奇而讀完了整部劇本。」