周年限定菜式　又有優惠

每逢生日、拍拖周年、結婚周年等重要日子，大家都要搵餐廳慶祝。至於餐廳或餐飲集團，亦會因應周年紀念而推出慶祝活動，如設計限定菜式或提供不同優惠，與客人同樂，大家既可以支持喜愛的餐廳，又可以嘗盡美食，一舉兩得。

意式滋味

家庭風味的意大利菜，最適合和朋友分享。意大利麵吧Pici適逢5周年，推出一系列的慶祝活動，首先，灣仔旗艦店於單點餐單加添新菜式，包括有廚師推介精選冷盤、意大利牛肝菌菇寬扁麵和煙三文魚墨汁意大利雲吞等。全線分店則會在不同時段重新推出餐廳以往5年最受歡迎的期間限定意大利麵Pasta Nostalgia，包括有意大利蘆筍松露意大利雲吞、海鮮意式手工圓麵、鴨肉醬芝士意大利雲吞、煙三文魚意大利雲吞和皇帝蟹吉他麵。因應銅鑼灣分店即將開幕，分店於8月4日會免費送贈超過500份意大利麵及小食，大家記得留定個肚。

新主廚廚師發辦

講究時令、不時不食的日本料理，一向深得港人歡心，中環傳統壽司店「海」因應5周年及迎來新主廚原田誠師傅，特別於現時至8月上旬推出5周年廚師發辦套餐。前菜有三重縣海螺、福岡鮫鰈魚、宮崎A4和牛配鮮蔬、北海道清蒸鮑魚及長崎池魚等。握壽司就有福岡槍烏賊、長崎鯖魚、北海道帆立貝、大分縣左口魚和赤鯪等多款配搭，甜品以煙韌的蕨粉麻糬和綠茶朱古力作結，讓客人充分感受到日本鮮味。

限定西餐

每逢有慶祝活動或周年紀念，大部人多揀西餐來慶祝，餐飲集團The Arcane Collective剛好1周年，旗下3間西餐廳於現時至7月各自推出限定菜式。Moxie主廚Michael Smith設計的茭白筍沙律，中東芝麻醬配台灣茭白筍、白蘆筍、大頭菜和沙葛，清爽開胃。Cornerstone主廚Neal Ledesma創作的蘑菇餃子，餡料有枝豆、新鮮黑松露和蘑菇，配大根蘑菇湯，菇香四溢。Arcane提供由甜品師傅Lyca Ramos製作的夏日甜品，焦化牛油法式酥餅配甜粟米雪糕和焦糖胡桃餅，口感豐富，清涼美味。

每月有驚喜

香港餐飲業競爭激烈，能長時間站穩一席位，都幾難得。餐飲集團Black Sheep Restaurants因應10周年，推出一系列活動。由現時至9月4日，旗下餐廳會有10星期的慶祝活動，每星期會隨機選用1位於餐廳用晚餐的客人，享用生日慶祝訂座1次，他們有機會於川菜廳Grand Majestic Sichuan、豪華鐵板燒餐廳Crown Super Deluxe或粵菜食府口利福慶祝生日。同時間，各餐廳會重新推出10年來最受歡迎的菜式，如Mario Carbone會有三式焗蜆、Fukuro會有日式燒牛肉烏冬等。7月就有各式主題活動，如Buenos Aires Polo Club的搖滾之夜和Rajasthan Rifles板球錦標賽等。8月會舉行Black Series : Celebrating A Decade of Black Sheep，多款招牌菜會以特惠價發售，再加每間餐廳會在持定日子，打造不同主題的體驗，有得食有得玩，每個月都為客人帶來驚喜。