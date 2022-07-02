按摩雙槍將　得手掌咁大？

BOOSTER Microbot(右)及New Emotion(左)按摩槍同樣以輕巧為賣點。(方偉堅攝)

夏天到，又係時候Keep Fit瘦身，但運動得多難免肌肉痠痛，這時就要按摩槍幫手。專門推出按摩槍的BOOSTER最近帶來Microbot及New Emotion兩枝超迷你按摩槍。

Microbot是同廠旗艦型號，採用航空級鋁合金機身及高精度 CNC加工處理，機身僅長132mm、重320g，比舊版輕上40%，約比手掌大少許，帶出街放入Clutch Bag尺寸剛剛好。雖然小巧，仍提供6mm有效按摩深度，支援4檔變速，最高可達3,000rpm。另一賣點是熱感功能，透過發熱頭促進身體血液循環和新陳代謝，更有效放鬆深層肌肉，按摩眼周微細肌肉，改善黑眼圈問題。

至於New Emotion同樣重320g，惟體積更細，提供4個檔次轉速，最高每秒46次震動。多色機身每色均有3款不同按摩頭，電池2,000mAh可續航8小時。

同場加映︰

XPower NM3 EMS智能頸椎按摩儀設有3塊脈衝按摩熱敷片，透過專利TENS脈衝技術紓緩肌肉，並提供刮痧、針灸、推拿、拔罐、揼骨、脈衝6種智能模擬按摩模式，各有9級力度調校。