【月餅早鳥優惠特集】搜羅全港小店老字號酒店着數

早前為大家介紹幾款月餅的優惠，但其實月餅市場的競爭相當激烈，各大品牌優惠源源不絕，最近又有多個品牌及酒店推出各式優惠來吸引客人，一於看看有沒有你的心水。

品牌之選

星廚系列

明星八足咁多爪，除了演戲、唱歌，還有不同的副業。由謝霆鋒打造的品牌「鋒味」，於今年中秋節，除有經典及金裝2款月餅禮盒，還聯合廚魔梁經倫先生及名廚鄭錦富師傅，設計出星廚月餅系列，內裏有士多啤梨楓糖花椒月餅、叉燒五仁月餅和帕爾馬火腿蓮蓉蛋黃月餅，這套星廚月餅系列於7月11日前預訂，約有65折優惠，7月11日後訂購約有8折優惠。（8月15日開始換領）

和風滿滿

愛用日本食材及水果炮製糕點的高級麵包西餅專門店東海堂，今年繼續有和風滿滿的十勝紅豆蛋黃月餅、月兔形奶黃月餅外，還有全新的十勝紅豆三重奏月餅禮盒及「多啦A夢」月餅，以及全新包裝的日式冰皮月餅禮盒及冰兔月餅禮盒。於即日至7月11日設早鳥優先價。多啦A夢迷更不要錯過「多啦A夢」月餅，一盒有4個月餅，分別是奶黃及十勝紅豆味，除設有優先價每盒HK$138外，還有推廣價，兩盒HK$268，抵上抵之餘，仲送多啦A夢精美布袋添呢！

鮮奶做流心餡

本字奶品牌「十字奶」今年聯同本地月餅品牌「望月」推出特別版流心奶黃月餅禮盒，以「一起望月，就是在一起」為主題，於禮盒上印上「Meet the Moon」，寓意大家不論身在何處，距離遠或近，只要抬頭，都能望着同一個月亮，心繫一起。聯乘作用上鮮奶配以月餅品牌自家研製的流心蛋黃及酥皮，烘焙出外酥內香濃的流心奶黃月餅。一盒4件，於8月8日前更享早鳥優惠價，隨月餅更送上特意設計的一盒牛奶盒造型便條，內含4款能拼湊出香港地圖式樣的便條紙（數量有限，送完即止），極具收藏價值之餘，趁機寫下祝福聊表心意亦話咁易。此外，月餅品牌更由7月4日起至9月4日期間，聯同十字冰室、牧羊少年、Beans、HOW及賞茶5間本地特色餐飲店合作推出「一起」為主題的限量月餅換領券和限定套餐及優惠添呢！

指定會員有折

為了吸引客人，很多品牌會有會員制，為會員推出不少優惠。朱古力品牌龍島今年推出2款月餅禮盒，圓月中秋月餅禮盒內有朱古力流心及奶黃流心月餅，另外還有新口味荔枝軟心白朱古力及柚子棉花糖朱古力，以及馬卡龍曲奇等，盒子內有LED燈，加強視覺效果。另一款月見中秋月餅禮盒就有2款口味月餅、麥芽糖千層酥及港式奶朱古力千層酥。由現時至7月17日，指定會員及銀行客戶，可享8折優惠價。購物滿HK$1,000可獲贈指定金額現金優惠券1張。（8月8日開始換領）

角落生物陪過節

本地老字號唐餅連鎖店奇華每年中秋都會與不同的動漫角色Crossover，今年又也例外，首度與「角落小夥伴」合作，推出奶黃月餅系列，更帶來預購優惠，好似即日起至9月10日推出中秋「月賞愈多」限定優惠，於分店選購兩盒兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅，或同等價值的月餅產品及月餅禮券滿指定金額即可獲贈「三獎賞」，另於推廣期以「至尊月餅優惠券」購買指定月餅產品，可作HK$100使用等。而全新的「角落小夥伴奶皇月餅」系列就有4個裝音樂列車奶黃月餅禮盒、4款單個裝奶黃月餅禮盒。前者以走馬燈作設計藍本，配以輕鬆愉快的音樂，載住「士多啤梨乳酪奶皇月餅」的「白熊」、「蛋黃奶皇月餅」的「企鵝」、「朱古力奶皇月餅」的「炸豬排」及「黑芝麻奶皇月餅」的「蜥蜴」，隨盒更送上精緻環保袋一個；於即日至7月15日於分店以早鳥優惠的預購價選購音樂列車奶黃月餅禮盒禮券，於指定日子便可換領月餅禮盒及環保袋，更可換購多款精選禮品包括主題餐碟、微波爐碗、防UV雨傘添呢！

清新花茶香

清新花香和茶香，能讓美食加添芬芳的氣息。Simply Pleasure今年推出3款月餅禮盒，當中有金萱茶紅棗杞子月餅和特濃黑芝麻月餅，再按不同的禮盒加入其他食物和茶葉作配搭，「悅月」禮盒配有綠茶脆米曲奇及法國濃朱古力曲奇，「桂月」配有茉莉桂烏龍茶及蜜桃薑煎茶茶袋禮盒，至於「霞月」禮盒，則有心安住、正能量漢和吃得好漢方草本茶茶袋，邊吃月餅邊品茶，最佳享受。由現時至8月31日，客人可享早鳥優惠，最低有82折。（8月15日開始換領）

超多優惠組合及折扣

本地老字號餅家恆香由即日起推出每日限時優惠，以低至6折搶購酥小月（酥皮月餅），包括酥小月優惠組盒（有蛋黃蓮蓉酥皮月餅、流沙奶黃酥皮月餅及栗子麻糬酥皮月餅各一盒共3盒），及每盒5個裝的蛋黃蓮蓉酥小月、流沙奶黃酥小月或栗子麻糬酥小月；當中的栗子麻糬酥皮月餅更是全新出品，酥皮內是栗子蓉包住煙韌質感的麻糬，香甜又口感豐富。此外，多款品牌王牌月餅亦有「至抵優惠組合」，優扣低至52折，好似「必買皇牌至抵組合」，有一盒4個的雙黃白蓮蓉月餅、一盒4個的金華火腿伍仁月餅及一盒6個的陳皮月餅；又或用上全新禮盒的「四喜滿堂」，有雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉、雙黃紅豆沙及伍仁月餅各一個，啱晒喜歡傳統口味一族。

大熱生酮口味

生酮飲食可以說是近年大熱的飲食潮流，踏入中秋節，便有品牌為一眾同好推出生酮月餅，說的是由全民造星梁奕藍（Hayden）創辦的生酮主題店「酮福堂」。品牌於今個中秋推出全新的生酮流心奶黃月餅禮盒裝、生酮四色流心月餅禮盒裝以及生酮流心奶黃月餅獨立裝。生酮四色流心月餅禮盒包括奶黃原味、黑芝麻、開心果及藍山咖啡4款口味，當中的開心果口味更選用意大利98%天然開心果醬製作，食月餅猶如品嘗開心果般，超濃郁！而藍山咖啡口味則用上牙買加藍山咖啡，獨有的順滑口感與果香，令流心餡入口更為甘醇可口。品牌更以優先試食價推出生酮流心奶皇月餅獨立裝，另選購生酮月餅禮盒裝2盒或以上，可以超級優惠價換購生酮流心奶皇月餅獨立裝；即日至7月31日於尖沙咀精品起市專櫃可以早鳥價選購月餅兩盒或購物滿HK$300，可獲生酮流心奶黃月餅獨立裝及買一送一優惠，另買滿HK$600享免費送貨。

買得多抵得多

日本的甜品師傅一向有水準，嚐高美集團今年的月餅由得獎的日籍甜品大廚堀內凜師傅主理，除有經典系列月餅禮盒，今年特地推出時尚系列月餅禮盒，一盒有伯爵茶、流心奶黃和咖啡3款口味，配以香檳金色和茶色設計的雙層禮盒，精緻高雅。由7月1日起，客人選購1至9盒月餅，可享約87折，10至49盒有84折，50盒以上有約81折，數量有限，售完即止。（8月30日開始換領）

台式滋味

吃月餅，來杯清新的茶湯，去膩清爽。台灣品牌KiKi麵店（KiKi茶）推出「KiKi嘗．月」奶皇月餅禮盒，以茶湯作靈感，打造出酸甜的鳳梨奶黃丶清香的白桃烏龍奶黃及甘甜的茉莉綠茶奶黃月餅3款口味，7月1日起接受預訂，於8月31日選購，可享約7折優惠。（7月15日開始換領）

低至55折

想提早送禮，揀選月餅禮券似乎夠方便，中環國金軒今年推出多款月餅和禮盒，還有新出的無花果口味。由現時至7月6日，餐廳推出月餅券惠優組合，如雙黃白蓮蓉月餅10張禮券、金沙奶黃迷你月餅10張禮券、精品四藝迷你月餅10張禮券，另外還有不同口味配搭的3張禮券套裝，優惠最低至55折。（8月15日開始換領）

酒店出品

愈早買愈抵

以前的月餅盒子，設計較傳統，通常都用喜慶的金色或紅色，香港麗思卡爾頓酒店推山的「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒，以玉兔和西九文化區作靈感，以淺藍和橙色為主調，配以雙層造型，雅致又高貴。由現時至8月15日於酒店網上商店訂購月餅禮盒，分階段有不同優惠，如現時至6月30日約有78折，7月1日至31日有84折，8月1日至15日有88折（8月15日開始換領）。另一款天龍軒限量自家製迷你奶黃月餅及精選特級茶葉禮盒，由現時至8月12日提早訂購，可享約85折優惠。（9月1日開始換領）

最低享7折優惠

近年月餅離不開蓮蓉及奶黃餡，不少品牌及大廚都會從中力求突破，帶來創意新味，好似富豪酒店今個中秋就帶來全新的迷你特色奶黃系列，包括迷你奶黃三色賞、迷你至尊奶黃月餅和迷你流心奶黃月餅。「迷你奶黃三色賞」有迷你至尊奶黃、迷你流心奶黃及迷你伯爵茶奶黃月餅，用優質食材炮製而成，每一口都令人齒頰留香。喜歡傳統口味的也有經典雙輝月餅、雙黃白蓮蓉月餅，前者有雙黃金黃蓮蓉月餅及陳皮豆沙月餅；後者則用絲滑醇厚的白蓮蓉搭配甘香鹹蛋黃，蓮香滿滿。送禮或饋贈親友的有七星伴月茗茶禮盒和花好月圓月餅特別限定版供選擇，前者有8個傳統口味月餅及4包經典茗茶，後者則有以設計典雅的鏤空燈籠連儲物盒盛載住3個傳統口味月餅及4包經典茗茶。即日至8月9日選購月餅，可享低至7折的早鳥優惠；於網上商店訂購滿指定金額，可免費獲贈濃香曲奇4色賞或富豪六頭智利鮑魚。（換領日期由8月8日至9月9日）。

創意口味

除了傳統和奶黃口味，味道也經常推陳出新。香港君悅酒店今年除推出歡悅和喜悅月餅禮盒，中菜行政總廚陳漢章師傅特別為港壹號月餅精品禮盒設計了子薑奶黃、杧果椰子和陳皮桂花棗皇3款新口味，由現時至8月10日有85折早鳥優惠。（8月30日開始換領）

網上預訂有折

只要有網購，現時足不出戶都可以隨時血拼，香港JW萬豪酒店米芝蓮中菜廳萬豪金殿今年除有雙黃薑汁白蓮容月餅、迷你奶黃月餅和巨型的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅，還有新出的迷你玫瑰紅棗月餅，酒店現時推出網上預訂優惠，由現時至7月8日預訂有75折，7月9日至8月15日有85折，8月16日至9月8日有9折。（8月25日開始換領）