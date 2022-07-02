Maserati Grecale GT小烈風　300匹入門級

Grecale是Maserati第2款推出巿場的豪華SUV，定於在Levante之下。抵港的Grecale GT擁有跟車名一樣的「小烈風」加速表現，5.6秒可完成0-100km/h加速。（方偉堅攝）

瑪莎拉蒂(Maserati)旗下第2款豪華SUV——Grecale，在全球發表後僅2 個月其左軚版火速抵港，讓車迷先睹為快。抵港的一輛是該車系目前三個版本當中的「入門級」型號 Grecale GT，儘管是「入門級」，但其最大馬力達300hp，並擁有跟車名一樣的「小烈風」加速表現，完成0-100km/h只需5.6秒。

以世界上最著名的風來命名汽車是Maserati的傳統，由 1963年的傳奇 Mistral開始，到Ghibli、Bora、Merak 、Khamsin......再到該品牌首款豪華SUV—Levante和全新第2款豪華SUV——Grecale也不例外。Levante意指一股能瞬間從平靜變成狂風的地中海風，而Grecale則是指一股席捲地中海的猛烈東北風。Grecale定位是在Levante之下，抵港的 Grecale GT車載2.0L直四渦輪增壓引擎配輕混能系統、8前速高效能波箱、四輪驅動系統及全新的VDCM車輛動態控制系統，並提供4種駕駛模式，包括COMFORT、GT、SPORT及OFF-ROAD 切換，不同路況都能為駕駛者帶帶來靈敏又穩紮的自在操控。若切換至SPORT模式，標誌性的引擎轟鳴聲浪，結合Sonus faber 3D音效，還會帶來全方位沉厚聽覺享受。

擁有4,846x 1,948x 1,670mm車身長闊高的Grecale GT，裏裏外外均展現出品牌獨有的意大利裝潢品味。車身配上帶有啞光般絲滑表面的復古銅（Bronzo Opaco)全新車色，內裝通過大量實木、碳纖維及真皮等奢華材料和高質量音響系統的應用，加上標準配備Maserati Connect互網及導航功能的MIA智能多媒體系統、首次在該品牌車型上出現的數碼化儀錶及達12.3吋的中央觸控屏幕，下方配有8.8吋舒適功能控制屏幕。同時，以往在其他車型必配備的指針時鐘，在Grecale身上變成具備多種顯示功能的數碼化時鐘、G-Force計兼指南針，其時鐘的顯示模式有經典、簡約、跳字三款之多。為氣派豪華的車廂增添時尚科技元素。

規格表

車型：五門五座位豪華SUV

引擎：直四渦輪增壓配輕混能

容積：1,995 c.c.

最大馬力：300hp/5,750rpm

最大扭力：450Nm/2,000~4,500rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：八前速ZF自動波

0-100km/h：5.6秒

極速：240km/h

車身體積：4,846 x 1,948 x 1,670mm（長×闊×高）