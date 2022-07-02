乘風破浪︱胡杏兒吊威吔箍到手痛　黃奕自責累隊友無法晉級

藝人胡杏兒聯同徐夢桃、許茹芸、黃奕及柳翰雅一隊在內地綜藝節目《乘風破浪》中進行第三次公演比賽，眾人在表演前都積極訓練及綵排。在結束表演後，姐姐們紛紛露出右手，展示出被威吔箍出來的傷痕，柳翰雅更特別講到大家都是帶傷上場，杏兒對此回應：「第三次公演要用威吔表演，跟平時拍戲吊威吔非常不同，而且辛苦很多、難很多，我們都練到手非常痛。」而在最新一期的演出完全是演唱跳舞台，更要吊在半空之中猶如雜耍一樣，杏兒都表示今次的確是個大挑戰：「很長時間沒有吊威吔，又跟拍戲不同，自己接下來會積極減磅，好讓自己的手減低痛楚。」

黃奕於空中演出高難度動作時，不慎從空中墮下來，但及後也盡力趕上音樂節拍完成表演，事後黃奕對於自己失誤連累隊友非常自責，基於該場表演失分不少，以致最後未能晉級，令黃奕徹夜難眠，昨日（2日）更於社交網發長文告別節目，坦言這番淘汰感言先後改了3次，從一公改到三公，更再一次為自己掉下來對隊友感抱歉，認為若當日演出沒有掉下來，相信整組的分數不會如此低，若果沒有失誤，應該還有機會在這個舞台上真正唱跳一次，不諱言對於節目有不甘心、有遺憾、有懊悔，但最多還是想跟眾姐姐們說聲感謝。

黃奕更指於52天的旅程，做了很多這輩子沒有想過的事情，學唱歌、跳舞，以及認識了一班姐姐，體驗到一個陌生又美好的領域，亦收穫了繼續前行的力量，她願意如以往般向前衝，依然敢唱敢跳敢拼，不怕輸不怕摔不怕累。