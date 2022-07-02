林德信自爆曾暴肥至180磅　當年父母離婚搞到唔開心

現年37歲的林德信(Alex)接受電台訪問，憶述父親林子祥因工作忙，小時候他和母親吳正元在美國生活，父子相處及溝通機會不多：「以前好羨慕同學可跟爸爸飲啤酒。」直至19歲在美國讀大學開始學音樂夾band，父子才多了溝通話題:「那年他來美國探我，我終於夠膽把我寫的歌跟他分享才拉近距離，音樂、電影、車及結他，都是我們的共同話題。」

身兼瑜伽導師的Alex擁有男神身形，但原來當年受父母離婚影響，10歲前曾暴肥至180磅：「我好記得那一年開始變肥是7至8歲，因為爸爸媽咪離婚，亦因我要轉學校，影響了情緒，細個不懂表達，亦不知發生甚麼事，不開心就狂食。」當年可有怪責爸爸，他卻說：「細個唔識得嬲，亦唔會嬲！因為不太了解，我愛爸爸，但與媽咪更親，是盡量陪媽咪，但一定有影響。」

出道初期，坦言沒有因「林子祥兒子」身份感到有任何壓力，反而經常被狗仔隊影到他與友人夜蒲及一大堆緋聞是最困擾，對於被指曾與吳雨霏、AGA等傳緋聞，他說：「在美國Clubbing很正常，在香港我有男仔朋友亦有女仔朋友，初入行我較蠢，會單獨跟女仔朋友happy hour，就被放大誤會成bad boy。最搞笑一次我跟妹妹被影到，最後更寫成我的新歡，才明白對這些新聞不要太認真。」

節目中，Alex重申對感情專一，絕非報道形容是個花心bad boy，不過近年男神已被封盤，事關他早已於社交網公開有一拍拖5年的圈外女友Candace Poon。Alex透露女友由共同朋友介紹相識：「女仔的樂觀性格最吸引我，遇到問題會大家一起去解決，喜愛運動亦好重要，我跟她會一起做瑜伽及運動，對關係也會有幫助。」彼此已到見家長地步，但家人未有催婚，坦言有想過結識家庭及小朋友。至於是否已認定Candace就是他終身伴侶？她說：「對方全都適合條件，但這不單是我認為就是，都要看對方的意思。我們一齊經歷了很多，究竟會不會再進一步，就要看時機。」