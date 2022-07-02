【Zac玩Zac食】星級韓味「道阻且長」

早前M+開咗間韓國米芝蓮大廚坐鎮嘅高級餐廳，見到網絡上煲到間餐廳幾咁靚，幾咁好食，又話要至少兩個月前訂，諗住一早訂定25周年呢日嘅位，點知真係「㷫」回歸！

首先佢個訂位經驗已經極不友善，我哋原先訂咗3位，亦根據指示畀咗訂金，約一個月前想加多一個位，但餐廳回覆表示座位已滿不能加，常理3人枱應該可以坐4個人，但餐廳堅持說不能加，我們也沒奈何。當天才明白原來我們那張是二人枱加多個位，因為食物是位上，所以也不至於太擠迫，但絕對沒有寬敞感覺，最㷫係眼見另外有兩張4人枱整晚是閒置，心諗又係嗰種搞到一位難求的營銷錯覺。

放鬆心情期待品嘗韓國大廚的美食，餐廳只提供一個Tasting Menu，最驚訝係侍應介紹時話個Menu可能食唔飽，可以加一道黑松露牛油麵，心諗既然你咁講，一場嚟到就加啦！

首先出場的幾度菜式食材搭配同擺盤係有驚喜，大根配手工杏仁撻皮、脆腐皮Taco配韓國鮑魚、白芝麻豆腐包住日本鮮海膽伴鰹魚湯、脆炸巴馬火腿雅枝竹天婦羅等，但愈食就愈覺得大廚玩到味道太複雜又不協調，而最期待的韓牛居然係冇牛味；另一道馬頭魚亦缺乏魚鮮味。另加的麵雖然滿滿覆蓋着黑松露片，但因為不是在桌前現刨，送到嚟時已經聞唔到松露的香氣，而個油膩嘅牛油汁，係食到人滯多過飽。每位約2,500港元的晚餐，只會一試但絕非「行而不輟」。

Profile：Zacky Sun

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