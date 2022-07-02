李日朗「殺妻戲」登網絡熱搜　引發恐怖集體回憶

藝人李日朗（Don）有份參演的懸疑劇《黑金風暴》為成績最好的第二部作品，劇中他演技大爆發，飾演用窗簾繩勒死老婆的富二代，看得令人心寒。他指自殺戲在內地播出後，一度成為熱搜，皆因不少網民被他勾起29年前的回憶：「啲網民話之前有齣叫《虐妻》嘅電影，我嗰場殺老婆嘅戲，令佢哋諗番嗰啲好得人驚嘅畫面。」至於劇中飾演他老婆的前亞姐秦芷瑤（Rose），他則大讚：「佢真係好專業，畀我打到飛落露台，再用繩勒到斷氣，事後仲多謝我。」

Don提及跟飾演其父親的吳岱融相當有緣，原來29年前，其太太鍾淑慧曾是他「媽媽」，他說：「當年我19歲，同岱融哥嘅太太飾演母子，所以佢一見到我，就同我講：『我老婆提起你呀！』，淑慧姐真係好記性，同佢家人真係好有緣。」

而在合作期間，他指吳岱融令他獲益良多，他說：「岱融哥聽佢太太講話我好有創意，所以好肯同我傾點樣去演，亦因為岱融哥嘅關係，連導演都走埋嚟一齊傾。」問到會否與劇中的林峯有對手戲？他則說有交流，因林峯飾演調查殺妻案的督察。而問到曾和林峯同是英皇藝人是否難得聚頭？他則話：「都係識嘅，(林峯係你英皇師弟？）我係好早加盟英皇，但又唔可以咁計輩份，因為佢拍《尋秦記》時，我仲讀梗書咋！」