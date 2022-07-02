龔嘉欣中招後發長文報平安　再三強調做足防疫措施

早前忙拍攝劇集《靈戲逼人》的藝人龔嘉欣近日確診新冠肺炎，今日（2日）她在社交網的限時動態中上段長文交代身體狀況，她強調自己有做足防疫措施，並每天進行快速檢測，她表示：「感謝各位關心，恕我未能逐一回覆，我身體沒有大問題。謝謝關心，有幾點我想再重申一次，每天開工，公司規定所有出鏡的同事必須要做快速測試，為確保安全，每天開工，之前我自己都會用上兩隻不同牌子的測試劑，進行測試，而我每天的行程，就是家中前向上班地方，放工便是回家，沒到過其他地方逗留，晚飯和聚會，自己亦有做好所有防疫措施，勤洗手戴口罩，使用消毒劑。我每天都在進行拍攝工作，直到6月30號晚上，我也是沒有任何病徵，兩款測試劑也顯示呈陰性，直到7月1號早上，開始出現發燒發冷，我立即測試，結果才呈陽性。」

最後她感謝劇組體諒，以及為自己影響拍攝進度而感到抱歉，她稱會利用這段時間好好休息及看劇本做功課，以最佳狀態回到劇組。

此外，《寵愛Pet Pet》監製陳耀全亦確診，他日前有份出席回歸劇記者會，與龔嘉欣同場，未知兩者染疫是否有關連，而陳耀全平日也有到錄影廠與演員接觸，該劇男主角周嘉洛受訪時表示也有聽聞，但不太擔心：「我哋都有見面，但冇坐低一齊食飯，暫時我身體感覺良好，平時大家亦有戴口罩嘅。」