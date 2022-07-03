3片突讓路︱劉青雲勢雄霸內地暑假檔　張家輝避硬仗

內地暑假檔原本掀起電影大戰，7月8日有劉青雲《神探大戰》大鬥張家輝《新秩序》、黃渤的《學爸》以及杜江、佟麗婭的《驚天救援》，內地網民指今次家輝如臨大敵，硬仗難打，豈料「大戰」前夕卻突然有戲劇性發展！3部電影同日宣布撤檔，僅青雲新作映期不變。

每年賀歲檔、暑假檔都是電影公司必爭之地，今年內地暑假檔相當熱鬧，劉青雲與導演韋家輝這對「黃金搭檔」聯手打造的英皇電影《神探大戰》、「張七帝」張家輝瞓身拍攝的《新秩序》、被喻為「票房四巨頭」之一的內地影帝黃渤主演的《學爸》，以及杜江與佟麗婭主演的《驚天救援》，同樣定於7月8日在內地上映，之前已公開不少宣傳短片及海報造勢，相當熱鬧。

猛片如雲，少不免一分高下。張家輝主演的《新》片，在著名電影數據網站的觀眾「想看度」一直跑輸其餘3片，《神》片則在「想看度」及短片話題播放量一直領先，尤其短片話題播放量更高達8.8億，難怪不少網民都指家輝今次似乎要「捱打」收場！

撼頭埋牆教做戲

正當內地觀眾坐定定等睇好戲之際，卻突然出現戲劇性發展，《新秩序》、《學爸》及《驚天救援》於6月30日先後官宣撤檔！此舉令人聯想起2020年有7部賀歲片因新冠肺炎疫情關係齊齊撤檔，而今次3部電影同以「檔期調整」為由，未有道出實際原因，記者就此事致電有份投資《驚》片的電影公司老闆林小明，他指今次決定全因內地疫情未完全穩定：「仲有啲戲院未開番，傾過覺得都係博唔過，所以決定撤檔。（同期有3部電影一齊撤？）咁啱啫！」對於劉青雲及蔡卓妍主演的《神》片繼續在原定檔期上映，林小明笑說：「祝佢哋好運啦！可能我哋走晒，佢哋（票房）收得更好呢！」

雖然勁敵已自動彈開，但《神》片宣傳方面依然落足力。青雲為該片付出不少，其中一場講其女兒要撼頭埋牆，他為了令對方演得更逼真，在鏡頭外親自示範，猛力將頭撞向牆上，力度之大嚇得對方呆在當場。但經前輩指導後，該演員表現的確大躍進，變得張力十足。不少網民大讚青雲無私教導，充滿影帝風範！

《大時代》戰友陶大宇 助陣谷戲

《神探大戰》成為內地暑假檔的焦點，電影公司度新橋宣傳，找來《神》片導演韋家輝與主角劉青雲的經典拍檔、30年前「神劇」《大時代》班底陶大宇、李麗珍及郭政鴻等，為戰友拍片谷戲！

片中陶大宇和郭政鴻介紹自己在《大》劇的角色，令不少劇迷回想起他們與劉青雲在劇中鬥生鬥死的畫面，而現實中的他們友情常在，齊齊呼籲觀眾一定要入場支持青雲，而李麗珍亦期待作品上映。

處男作分期上映 姜濤Edan免內訌

男團MIRROR兩大人氣王姜濤及Edan在香港暑假檔將有處男作上映，與《神探大戰》齊齊成為該檔期的焦點！Edan主演作安排於本月14日上映，姜濤主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》則排檔8月，映期有所距離，總算避過正面交鋒，免得「兄弟相殘」！

姜濤的工作檔期一向排得滿滿，當中MIRROR演唱會將於本月25日展開，8月20日又要去日本為大型夏季音樂節《SUMMER SONIC》擔任表演嘉賓，故《阿》片首映禮大有機會遷就姜濤僅餘的時間，在演唱會後、啟程赴日本前舉行。

而今年香港暑假檔的外語片及動畫方面，有《雷神奇俠4：愛與雷霆》、湯唯主演的韓片《分手的決心》、《蠟筆小新劇場版：幽靈忍者珍風傳》及《超音鼠大電影2》等，相當熱鬧。