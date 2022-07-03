【是日通勝】

農曆六月初五

壬寅年 丙午月 丁巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：裁衣、祭祀、入宅

忌：出行、交易、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、24、25、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：財運稍遜，做任何事都要三思，可避免破財。

金牛座：健康運不是太好，注意多菜少肉，不可偏食。

雙子座：運氣好得令人羨慕，身處順境時要懂得感恩。

巨蟹座：勉強無幸福，若感情出現裂痕，應學懂放手！

獅子座：迎來倒霉的一天，別沮喪，謹記希望在明天！

處女座：整體運勢不過不失，保持笑容有助帶來好運。

天秤座：財運不錯，投資上進取一點，易有意外收穫。

天蠍座：愛情運未算太差，但單身者不要再守株待兔。

人馬座：缺乏交流易引起誤會，不妨抽空陪伴另一半。

山羊座：行善積德，人品受讚賞，運氣會變得更加好。

水瓶座：健康存隱憂，抽空做體檢，有助防患於未然。

雙魚座：幸運指數排第一，宜趁運氣好，多關心家人。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）豬 狀態差

鼠：工作運平穩，繼續努力，以免功虧一簣。

牛：鴻運當頭，工作順利，表現可圈可點。

虎：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

兔：運勢好壞參半，待人接物要腳踏實地。

龍：出外靠朋友，不要因忙碌而忽略了友情。

蛇：單身者多曝光，有機會遇上不錯的異性。

馬：桃花運急升，有暗戀對象者可趁機表白。

羊：人緣運不錯，即使遇上困難也有人幫忙。

猴：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

雞：事業發展機遇陸續有來，可望大展拳腳。

狗：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

豬：是日沖煞，身心不在狀態，工作易出錯。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

風水犯禁致失眠

充足的睡眠不僅讓頭腦變得清醒、身體充滿活力，而且精神狀態也會更加好。若頻繁睡眠不足的話，排除自身問題，或許是犯了以下禁忌：

1.房門對床

床在任何時候都不要正對房門，即使房間很小，也要盡可能將床及門的位置隔開一些。長期處於房門對床的環境下，風會直接吹到身體，對身體各個部位造成不良影響，影響睡眠品質。

2.房門對廁所門

衞生間是濕氣、臭氣、晦氣產生的地方。風水學上，臥室門是整個房間的納氣之口，也是換氣之地。如果房門正對廁所門，容易讓污穢之氣進入房間，長期受其影響，屋主的運勢持續走低，容易感到焦慮、失眠，甚至抑鬱。

3.鏡子對床

風水學上，鏡子屬陰，有較強的陰煞之氣。鏡子對床，容易將陰煞之氣招到床頭附近，帶來不利影響。其次屋主若半夜起床或半睡半夢中，看到鏡子裏的自己，容易受驚，不利睡眠。

4.床上有橫樑

所謂橫樑壓頂，指的是人們坐臥的地方，頭頂正好是橫樑。如果長期處於床上有橫樑的環境下，屋主會感覺到被壓迫，身體容易欠佳，引起頭暈、頭痛、失眠以及一些腦部疾病，運氣更會變差。