曾勇奪青龍影后　全鍾瑞《紙房子》演BTS粉絲難忘跳住舞出場

韓星劉智泰、朴海秀與全鍾瑞合演的Netflix韓劇《紙房子：韓國篇》於6月24日上架，雖然不少網民指韓版不及西班牙的原版有趣，更有人直斥劇情老套，但劇集於公開3日後錄得3,374萬小時的播放時間，更登上Netflix非英語劇集收視榜冠軍，成績相當不錯。

而身材出眾的女主角全鍾瑞的演技獲得不少好評，她於2018年參加名導李滄東執導電影《燒失樂園》的試鏡，順利成為女主角，與男星劉亞仁及Steven Yeun合作，當時她更與劉亞仁有床戲，而去年她主演電影《The Call：超時空通話》，並憑該片在《百想藝術大賞》及《釜日電影獎》勇奪影后殊榮。

而今次是全鍾瑞首次拍劇，她飾演來自北韓的少女「東京」，是南韓男團防彈少年團（BTS）的粉絲，她受訪時笑言最難忘的是跳着《DNA》舞步出場的一幕：「這一幕是想強調我是來自北韓、喜歡BTS的平凡少女，我為了這一幕而努力練舞，因為是第一次模仿偶像團體的舞步，所以覺得既尷尬又害羞，但我很努力地演繹了我的角色，其實我跳舞的場面還有更多，但被剪走了。」