東方日報C1：3片突讓路　劉青雲料雄霸內地暑假檔

內地暑假檔原本掀起電影大戰，7月8日有劉青雲《神探大戰》大鬥張家輝《新秩序》、黃渤的《學爸》以及杜江、佟麗婭的《驚天救援》，內地網民指今次家輝如臨大敵，硬仗難打，豈料「大戰」前夕卻突然有戲劇性發展！3部電影同日宣布撤檔，僅青雲新作映期不變。

每年賀歲檔、暑假檔都是電影公司必爭之地，今年內地暑假檔相當熱鬧，劉青雲與導演韋家輝這對「黃金搭檔」聯手打造的英皇電影《神探大戰》、「張七帝」張家輝瞓身拍攝的《新秩序》、被喻為「票房四巨頭」之一的內地影帝黃渤主演的《學爸》，以及杜江與佟麗婭主演的《驚天救援》，同樣定於7月8日在內地上映，之前已公開不少宣傳短片及海報造勢，相當熱鬧。

猛片如雲，少不免一分高下。張家輝主演的《新》片，在著名電影數據網站的觀眾「想看度」一直跑輸其餘3片，《神》片則在「想看度」及短片話題播放量一直領先，尤其短片話題播放量更高達8.8億，難怪不少網民都指家輝今次似乎要「捱打」收場！

撼頭埋牆教做戲

正當內地觀眾坐定定等睇好戲之際，卻突然出現戲劇性發展，《新秩序》、《學爸》及《驚天救援》於6月30日先後官宣撤檔！此舉令人聯想起2020年有7部賀歲片因新冠肺炎疫情關係齊齊撤檔，而今次3部電影同以「檔期調整」為由，未有道出實際原因，記者就此事致電有份投資《驚》片的電影公司老闆林小明，他指今次決定全因內地疫情未完全穩定：「仲有啲戲院未開番，傾過覺得都係博唔過，所以決定撤檔。（同期有3部電影一齊撤？）咁啱啫！」對於劉青雲及蔡卓妍主演的《神》片繼續在原定檔期上映，林小明笑說：「祝佢哋好運啦！可能我哋走晒，佢哋（票房）收得更好呢！」

雖然勁敵已自動彈開，但《神》片宣傳方面依然落足力。青雲為該片付出不少，其中一場講其女兒要撼頭埋牆，他為了令對方演得更逼真，在鏡頭外親自示範，猛力將頭撞向牆上，力度之大嚇得對方呆在當場。但經前輩指導後，該演員表現的確大躍進，變得張力十足。不少網民大讚青雲無私教導，充滿影帝風範！

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