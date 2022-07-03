冇八卦Chantel感情事　鍾柔美冇拖拍唔怕有密照流出

「聲夢學員」鍾柔美（Yumi）昨日（2日）與李幸倪（Gin Lee）和許靖韻（Angela）擔任網上音樂會表演嘉賓，Yumi透露下周學校開始考試，工作之餘都會分配時間溫書，像綵排期間她就帶着平板電腦來溫書，對考試很有信心。《聲夢傳奇》時Gin Lee擔任她們的導師，但同台演出則是首次，Yumi自言緊張，笑言：「之前要做定功課。」

前晚她與「國民初戀」姚焯菲（Chantel）擔任《七．一晚會》，晚會播出李克勤與內地歌手周深的舊片段，問到Yumi未能見到「奶爸」真人會否好失望？她說：「冇失望，知佢有工作在身，希望佢返來見我哋班聲夢，我都掛住佢，佢係聲夢嘅奶爸。」她又稱知道炎明熹（Gigi）在內地的節目快完結束，好掛住她，希望她早日歸隊，笑言After Class不易被拆散。

Chantel近日疑似流出絕密影片，而昨晚她便隨家人飛新西蘭度假，問Yumi有否察覺到Chantel不開心？她說：「佢冇唔開心，有留意佢發生乜事，冇八卦佢係咪拍拖，知佢哋處理咗，佢自己Ok就得。（Chantel去旅行散心？）唔係，佢plan咗好耐，我都想去旅行，不過考完試都係留喺香港玩。」

現年15歲的Yumi就表示自己冇拍拖，讀書時唔想拍拖住，不擔心會發生疑似密照事件：「遲啲先，專注學業先，中學都唔拍拖，大啲先算。」就讀男女校的她，問到有冇人追求她，她反問：「點追？冇留意。」她稱以前性格比較癲喪，但回校之後要做返學生本分，自爆曾有師弟主動跟她傾偈，笑言不知算不算是追求，她說：「一向冇畀電話男仔。（同男仔合照呢？）好多男女同學都會來合照。」