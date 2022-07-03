楊埕悼被殺瑜伽女導師　自爆亦發生過類似事件

近日一名23歲瑜伽女導師Aqua(周慧賢)被發現伏屍酒店內，其勞姓前度涉嫌謀殺被捕，案件令人心寒，尤其令女仕們膽戰心驚，與Aqua曾有過一面之緣的藝人楊埕(Sabrina)，因年前她自己亦發生過類似事件，故她有感而發，在社交網發長文，覺得女仔真的要好好保護自己，不可以心軟。她說：「前幾年有同樣嘅經歷，好彩執返條命，但被毁前途，直至依家我都好想告佢，當時輿論壓力太大，審案都要搞一年半載而且唔可以公開案件內容，情願可以快啲講出真相，畢竟內心好大影響，所以最後選擇放棄追究。」

Sabrina稱「執返條命」後，心裏面留有好大陰影，也感激相信她的朋友，她直言當時「好多黑寡婦借題發揮加鹽落毒」，她不禁多謝這些說話，令她內心變得更強大。她奉勸各位女仕們，「千祈唔好覺得自己係偉人可以改變人渣，一動手動腳就狠心分手，免除愈嚟愈癲嘅後果。」並透露近日開始以色列自衛術，覺得保護自己十分有用，如果一早學識，就可以避免不愉快事情發生。雖然她沒有講出自己的「類似經歷」，不過翻查資料，年前她自爆發生桃色糾紛，聲稱被前男友用𠝹刀割面險破相。