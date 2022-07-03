《歲月神偷》導演羅啟銳離世　享年70歲

香港導演羅啟銳驚傳昨日（2日）離世，享年70歲。其死訊於其母校拔萃男書院的舊生圈子傳出，據知他突發心臟病，昨日傍晚時份在家中心臟不舒服，Call白車入院，途中離世。平日身體沒有大礙，早前朋友聚會時都正常。羅啟銳為著名導演及編劇，與張婉婷是本地電影界少數的「夫妻檔」導演組合，2人共同創作多部膾炙人口的經典電影，包括《非法移民》、《秋天的童話》、《七小福》、《我愛扭紋柴》、《宋家皇朝》、《玻璃之城》、《北京樂與怒》、《歲月神偷》等，被稱為「雌雄大導」，其中他更憑《秋天的童話》及《歲月神偷》，兩度獲得《香港電影金像獎》「最佳編劇」殊榮，而導演及編劇的《七小福》亦包攬了香港電影金像獎和台灣金馬獎的多個獎項，他更憑此片榮獲台灣金馬獎「最佳導演」。

曾與羅啟銳合作《歲月神偷》的任達華回覆東網時情緒明顯受到影響，他坦言未能接受事實，又指本來與羅啟銳有套戲在古巴拍攝，後來不了了之：「Alex Law係我良師，難忘拍《歲月神偷》嘅時候每朝同佢食早餐。佢喺紐約讀書返嚟，佢嘅理論豐富咗我嘅人生，同豐富咗我嘅角色。（最後一次幾時見佢？）年初，我出埠拍戲，通常都會影啲相send俾佢交流吓，好難過，我諗呢段時間，畀多啲空間張婉婷啦。」

有份拍攝《歲月神偷》的蔡穎恩則回應：「羅導演係我入行第一套電影嘅導演，當時作為新人的我，白紙一張毫無經驗，羅導好有耐性教我如何閲讀劇本，如何找到電影的節奏。

他總是臉帶笑容和藹可親，在片場他最關心演員們的狀態。有幸能和羅導演合作，非常感激。今早收到羅導演離世的消息，感到非常難過，就這樣少了一個能拍出城市中的小城故事的導演，覺得很可惜。」