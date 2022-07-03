陳凱琳孖細佬Derek跳舞道別　林作咬住唔放繼續挑機

前港姐冠軍陳凱琳細佬Derek早前捲入林作千萬挑機驗DNA風波，日前Derek喺8號風球下起程離港移民，原來家姐陳凱琳當日親自送機之餘，兩姊弟更除罩喺機場大跳Last dance，場面感動。陳凱琳於社交網大晒合舞片段，見2人先分別左搖右擺大晒舞技，之後Derek拖實家姐轉身，然後將一手將佢抱起，兩姊弟勁有默契，陳凱琳指細佬只花咗3分鐘就學識呢隻舞，又祝福細佬喺加拿大會有奇妙嘅時光。

雖然Derek已經離港，不過曾揚言「收手」嘅林作就未有放過對方，繼續挑戰，佢晒出Derek離港時因航班延誤因嬲到做粗口手勢嘅影片截圖，狠批對方冇家教：「大家覺得我比較沒家教還是Derek比較沒家教？飛機故障，為乘客安全要你轉飛機，你舉中指？這是華人文化嗎？這是加拿大文化嗎？還是這是XX文化？我無意再糾纏，也特意等Derek兄平安到達加拿大再講的。」又指：「閣下現在人紅了，社會責任大了，到了加拿大還是會很多人關注的。言行要謹慎，不要丟華人臉，知道嗎？我意思是閣下未必是華人臉，但你選擇代表華人，那就要做好自己。我祝福你在加拿大落地生根。」