方媛做「淘精」專掃平衫　$220打造天王嫂氣場

天王郭富城早前稱長女「大寶」腌尖貪靚，每次出街前總會花不少時間揀衫，然而「大寶」的fashion sense應該來自媽媽方媛。事關方媛不單模特兒出身兼曾經營時裝網店生意，對時尚有敏銳觸覺，然而身為天王嫂的她更紆尊降貴，跟普羅大眾一樣變「淘精」，喜歡在內地網站買平衫，花心思玩配搭，一樣着出貴氣！

昨日（2日）方媛網晒一輯在遊艇拍攝的索照，相中的她身穿小背心配牛仔褲，大晒白滑香肩，網民大讚她只擺幾個甫士已狂滲名模甚至天王嫂超級氣場。然而她所穿的小背心，在內地網購平台熱賣中，盛惠人民幣189元，即大約港幣220元。

女人買衫，又點會只買一件，方媛當然「大把貨」，早前她網晒在餐廳所拍的照片中，她所穿的黑色泡泡裙同樣在內地網店熱賣，這件價錢更抵，只是人民幣102元（約港幣120元），但她穿起來完全不像是平貨，氣質爆燈！

專買平衫，可見方媛非常精打細算，應使則使，錫住城城荷包，但為保持靚樣唔失禮城城，護膚方面非常落本。之前她在家抗疫時「大晒冷」，展示家中大堆總值逾10萬港元的貴價護膚品及美容儀器，但被網友攻擊是「無聊的富婆生活」，她反擊：「我不是富婆，我每天很充實也沒有時間無聊」。的確這位天王嫂的生活一點都不無聊，要照顧城城同一對寶貝女、又要護膚扮靚，更上網掃平衫，不知幾充實！