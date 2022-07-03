王祖藍扮暈嚇親囡囡　小豬比幫陳展鵬洗衫

相信有不少人還是小朋友時，也會有幫爸爸媽媽做家務的經歷，拖地、洗衫等家務樣樣做齊。近日藝人陳展鵬於社文網上載3條影片，其中一條片段中囡囡小豬比指想陪爸爸洗衣服，身為爸爸的陳展鵬就手把手教小豬比如何用洗衣板手洗衣服，親子互動的場面令不少網友大感溫馨。

近年來藝人王祖藍因要長期於內地工作，所以他選擇全家搬到內地長沙居住。他近日於社交網上載3歲半大女Gabby於街上抱頭大哭的片段，原來是她看見在電視裏的爸爸倒地扮暈，Gabby誤以為真，才哭成淚人，不少人得知真相後也哭笑不得。

結婚多年的陳智燊（Jason）和太太宋熙年（Sarah）育有兩子，宋熙年早前分享她幫囝囝剪頭髮的片段，更於影片下面留言指自己頭髮的技術比老公Jason愈來愈好，因為疫情關係有眾多藝人家長都化身髮型師，幫一眾囝囝囡囡換過新造型，並且在社交網上載過程及分享心得。

藝人倪晨曦（Elva）近日分享了她在做運動時與囝囝互動的影片，雖然Elva已經貴為母親，但依然「好氣好力」在片段中做出倒立等高難度動作，囝囝也不甘示弱由媽媽幫助下，做出倒立行的動作，可謂有其母必有其子。