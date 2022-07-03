時尚品牌出手　毛孩變身潮流Icon

其實都知大家對毛孩的寵愛往往是沒有上限的，見到毛孩們健健康康，可愛漂亮就甚麽都值得。於是各時尚品牌跨界踏足寵物用品界，融合品牌特色設計出一系列的毛孩限定產品，包括服飾、頸圈、牽引繩、手袋、食物碗等應有盡有。如果你本身是個潮人或者是品牌的忠實擁躉，不妨也為你的毛寶貝襯上一兩件限定服飾和用品，讓牠變身潮流Icon吧！

貴氣可愛又夠潮

Gucci最近好多創新搞作，繼先前與唱作人Harry Styles推出的HA HA HA系列大受好評之後。今次直接踩過界推出Pet Collection，結合優質素材和創新工藝，並配以大量品牌經典元素，讓毛孩都可以一齊用上品牌大作。系列單品中的基本服飾，印上玩味十足的經典圖案，包括草莓和心心碎花等；而頸圈和牽引帶，以淨色皮革、GG帆布、Web織帶條紋或面料縫製，飾有Interlocking G標誌或飾釘等細節。同時也有為毛孩身形度身打造的Made-to-Order迷你躺椅、印花寵物碗、碗罩以及舒適的GG帆布寵物袋等，為出遊作好準備，讓毛孩着用都與你同款，自帶貴氣與潮味。

Hedi Slimane愛寵演繹設計

Celine寵物系列中經典的圖騰圖案Triomphe Logo，成為了全部單品的設計細節圖案，讓每一處都散發着品牌的特色。品牌創意總監Hedi Slimane的愛寵Elvis今次更出鏡演繹系列單品，毛絨絨超可愛！全系列包括頸圈、牽引繩、食物碗以及寫上 Dog、Cat字眼的大容量手袋，單品價格從1,450~18,500港元不等，一眾貓奴狗奴又會否心動呢？