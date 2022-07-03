同朴寶劍勁似樣！李玹雨退伍後憑《紙房子》復出獲好評

翻拍自同名西班牙劇集的Netflix韓劇《紙房子：韓國篇》於6月24日上架，引起網民熱議，除了主角劉智泰、朴海秀及全鍾瑞受到注目之外，飾演開朗活潑天才黑客的男星李玹雨亦憑他的陽光魅力吸納不少粉絲。

今年29歲的他多次被指與韓劇《雲畫的月光》男星朴寶劍撞樣，其實兩人同是93年出生，李玹雨曾在受訪時指試過在考大學的試場與對方碰面，見到真人後覺得更加似樣，所以特別有親切感，他更晒出與朴寶劍的合照，不少網民都感嘆兩人似足孖生兄弟。

而李玹雨已經出道近17年，他在2005年憑電影《糊塗家族》正式出道，2007年在劇集《太王四神記》中扮演處虜的童年，雖然僅亮相幾分鐘，但已憑眼神演技令觀眾留下深刻印象，翌年他在《大王世宗》中飾演忠寧大君的童年，演技獲得不少讚賞，更憑該劇在《KBS演技大賞》中獲得男子青少年演技獎，其後他在《善德女王》中飾演金庾信的少年版，憑可愛魅力獲封「國民弟弟」，吸納不少20至30歲的女粉絲。

他之後亦有參演多部劇集及電影，包括韓劇《致美麗的你》、電影《3個特攻美少年》、《技術者們》及《延坪海戰》等，幾部作品都獲得很不錯的評價，但他在2016年接拍的劇集《武林學校》及2017年接拍的《她愛上了我的謊》就成績麻麻，當時有不少網民指他選作品沒有眼光，替他感到不值，他在2018年初自薦入伍，2019年10月退伍之後，一直十分低調，至最近才憑《紙》劇正式復出，不少網民都對見到李玹雨回歸表示高興，而他退伍後亦拍攝了電影《英雄》，預計於今年上映。