意式小酒館　感受威尼斯風情

去外國旅遊，最愛到當地小酒館，感受風土人情。堅尼地城的意大利威尼斯小酒館Trattoria Piccolo，提供多款意式小食Cichetti，食材每日在附近街市選購，保證新鮮，當中有八爪魚Carpaccio 配海蘆筍、吞拿魚醬小牛肉、鮮油甘魚配煙薰雅枝竹及海蘆筍和意式炸飯球等等，吃時配一杯傳統的意大利葡萄酒雞尾酒，夠晒爽。主菜方面，必吃的有選用本地三黃雞打造的赤陶鍋烤焗黃雞、經典的米蘭式小牛扒等，和大班朋友的話，可以點選不同口味的意粉和薄餅，再來1杯葡萄酒，感受意式風味。

提到巴西，大家可能只想到熱情的森巴舞，原地當地的菜式配搭，很多都有滲入日式風格。中環的巴西日式小酒館Uma Nota近日推出多款新菜，包括炙燒黃鰭吞拿魚伴三文魚籽、火炙三文魚押壽司，另一道味噌牛油香燒虎蝦、魷魚和青口，配烤粟米和醃佛手瓜絲，微酸提鮮。香焗是日精選魚柳伴日式芥末木薯脆，煎香魚皮加木薯粉、芥末粉和味素混合物，添香添味。吃時配用巴西甘蔗酒加日式食材調製的各款雞尾酒，大家可否以為自己身處巴西？