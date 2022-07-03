《獎門人》回歸！曾志偉預告「大灣仔」獎老搵夠就返

藝人曾志偉、錢嘉樂、阮兆祥及麥美恩今日（3日）現身電視城，出席《開心無敵獎門人》拜神，台前幕後晚上隨即招待現場觀眾錄影首集，而節目將於7月31日推出，並橫跨台慶前後，誓要勾起觀眾集體回憶。志偉率領嘉樂及祥仔受訪，談到已有約10年未有主持「獎門人」，志偉場言心情有少許緊張：「我哋會從當年175個遊戲中，揀選大家最鍾意嘅出嚟重溫，暫時已經揀咗30幾個，嚟緊我哋會喺節目內彈出QR code等觀眾投票，可能好多讀緊書嘅，甚至小朋友都未睇過我哋嘅節目，等佢哋開心吓。」

至於贊助商獎品紛發而至，志偉打趣：「依家已經有1千萬獎品，我哋多多益善、少少有拘！（諗住請啲乜大卡士嘉賓？）暫時會請啲未玩過嘅玩咗先，會逐漸有啲舊雨亮相，睇吓邊個玩得叻，整場新知舊雨PK賽。（舊嘅獎老會返嚟？）陳小春、林曉峰、王祖藍3條PK搵夠就會返嚟，金剛就掛住溝女。」祥仔打趣首集錄影後，口碑相信會令「獎門人」觀眾入場券要實名制，志偉即搭訕：「搭兩張MIRROR飛囉。（無綫劇組開始確診喎。）冇辦法，我哋係服務性行業，點都要盡做，錄影得幾集得幾集，其實我哋每日返嚟都要先做檢測。」至於「七·一晚會」李克勤與周深合唱，翻查得悉是兩年前舊演出片段，志偉解釋：「因為克勤同周深檔期好難夾，所以先決定二次創作，用舊片重新剪輯，換上新佈景，再加入姚珏等演出，出嚟效果幾好。」

談到著名導演羅啟銳突然辭世，志偉表示：「心情沉重，今朝接咗好多電話，知道導演會同小寶（爾冬陞）都做緊嘢，呢段時間唔想煩張婉婷，但係有無綫可以幫手嘅地方，歡迎隨時聯絡我哋。電影界又少一個人才導演，心臟病嘅嘢真係好突然。」而講到姚焯菲近日離港，他就指：「女大女世界，佢都係去放暑假啫。」