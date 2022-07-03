新世代Range Rover駕臨　必睇4大設計細節

1/ .新世代Range Rover車側採用平滑、齊平、近乎零骨線的設計，取而代之是一條由車頭往車尾一氣叮成地延伸的幼坑式腰線，下方配上自動伸縮門柄，帶來極簡潔的車身表面。

2/.腰線上方、圓潤的車門上部修口，緊接就是內嵌式平整玻璃車窗，之間完全沒有微凸出來的修飾嵌件.。這要一讚廠方設計團隊和車身打造團隊，採用獨特的隱藏式腰部飾板設計，同時凸顯巧手的精湛工藝。

3/. 全新車尾設計，垂直設計的LED尾燈在沒有啟用時像隱形一樣，呈現跟鑲有Range Rover字樣的黑飾板同色兼齊平、營造「一體成形」般的型格觀感，只有亮起時透出紅光大家才會察覺它的存在。

4/. 尾箱門雖沿用經典上下打開式設計，打開後內有乾坤，指的是一塊活動式多用途底板，該底板作雙向式翻起，既可翻起作間隔彈性的小型物品收納板，亦可翻起當靠背，與已打開的下尾門組合成戶外座椅(圖中的舒適背墊及座墊屬加配)。