潮歎咖啡　Tasty又有Taste

近年歎咖啡風氣盛行，仲愈來愈有Taste，個性小店、文青小店相繼登場，總有一間咖啡店喺左近，最近，就有兩個別具個性的咖啡店開設分店，裝潢設計都既流露自家品牌個性之餘，更帶來不少香濃Tasty咖啡款式添！

時尚奢華感

來自美國的Ralph Lauren，幾年前首次登場亞洲，在香港尖沙咀開設首間Ralph's Coffee，最近更進軍港島，於中環開設新店，沿用旗艦店獨特奢華的裝飾藝術風格細節，為時尚型人提供一個歇腳好地方。新店設於專門店的M樓層，甫入內，盡見豐富物料和色調迎入眼簾，好似人手上蠟染色桃花心木嵌板牆身、白色大理石櫃枱、仿舊黃銅細節及金箔餐牌和標誌等。另設有兩個用餐區，均置有仿舊馬鞍皮軟墊長椅，精心挑選的藝術品呼應品牌的風格元素。新店供應品牌特色咖啡及多款茶飲，必試全球首次登場的Coffee Tonic。食物方面，有經典布朗尼及The Polo Bar芝士蛋糕等大受歡迎的Ralph Lauren甜品及各式鹹點，新店更與Dough Beings聯乘推出焦糖及士多啤梨忌廉兩款限定口味，供應期只到7月6日，想試就要快！此外，店內亦有多款周邊商品供應，好似帆布袋、棒球帽、咖啡杯、甜品碟以及Signature Roast咖啡豆等。

日式禪味十足

近年有不少文青Cafe出現，而本地人氣咖啡店NOC Coffee Co早前於荃灣開設了全新店，以日系美學的「禪風」概念設計，配一室天然物料打造而成，小石組疊小路、日式木格柵、綠草等，營造出日式庭園氛圍，禪味十足又好有文青風。新店有一系列健康新菜式及精選甜點，包括牛油果蓉鮮果碗及牛肝菌蘑菇意大利飯、墨西哥素食餡餅及烤椰菜花沙律碗；用來自加納的68%尼昂寶黑朱古力製成的單品朱古力，可以說是搭配早午餐或糕點的不二之選。