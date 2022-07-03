聲夢2︱Zayden成古巨基蘇永康混合體　孖性感Vivian唱爆燈

無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》昨晚（2日）播出的一集中，六位學員包括江廷慧（Vivian）、陳昊廷（Timothy）、文佐匡（Sean）、李茵彤（Desta）、蕭呈謙（Nicole）及彭家賢（Zayden）進行淘汰賽，其中Zayden及Vivian成績最好，分別獲得23盞綠燈及22盞綠燈。

Zayden雖然被指唱歌時台風動作老土兼有「轉咪障礙」，令導師林奕匡忍不住笑到「踎低」，不過評番張佳添大讚他成功建立Zayden Style，更是兩位唱家班古巨基及蘇永康的混合體。至於Vivian獲Gin Lee親授「性感舞」秘技及贈送「愛心靴」，結果成功以超強台風及幾乎沒有走音的水準完成表演，唱作人陳彥廷大讚：「You are totally owned it. You did a very good job！」網民亦是對Vivian讚不絕口。

有「後樓梯歌后」之稱的Desta表演時因音準及感染力等問題，成績最差而慘被淘汰。學員Crystal@XiX及趙紫諾等先後送上慰問及擁抱，Sean因不知如何安慰Desta，只好預備大量紙巾及送上手臂任Desta捶打，搞笑又暖心。

另外，學員任暟晴（Jasmine）人氣最盛，她獻唱的歌曲《一加一》及《玉蝴蝶》在網上視頻分別錄得11.1 萬及17.4 萬點擊，還吸引了內地知名音樂博主耳帝關注，擁有逾1千4百萬粉絲的耳帝上載了Jasmine兩首歌曲的合輯片段，留言點評：「今年選手中感覺有種子相的是這位任暟晴Jasmine，雖然很青澀，但聲音氣質很脫俗」，相關片段吸引了約60萬瀏覽。