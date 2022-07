聲夢2︱Zayden成古巨基蘇永康混合體　孖性感Vivian唱爆燈

無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》昨晚(2日)播出的一集中,六位學員包括江廷慧(Vivian)、陳昊廷(Timothy)、文佐匡(Sean)、李茵彤(Desta)、蕭呈謙(Nicole)及彭家賢(Zayden)進行淘汰賽,其中Zayden及Vivian成績最好,分別獲得23盞綠燈及22盞綠燈。

Zayden雖然被指唱歌時台風動作老土兼有「轉咪障礙」,令導師林奕匡忍不住笑到「踎低」,不過評番張佳添大讚他成功建立Zayden Style,更是兩位唱家班古巨基及蘇永康的混合體。至於Vivian獲Gin Lee親授「性感舞」秘技及贈送「愛心靴」,結果成功以超強台風及幾乎沒有走音的水準完成表演,唱作人陳彥廷大讚:「You are totally owned it. You did a very good job!」網民亦是對Vivian讚不絕口。

有「後樓梯歌后」之稱的Desta表演時因音準及感染力等問題,成績最差而慘被淘汰。學員Crystal@XiX及趙紫諾等先後送上慰問及擁抱,Sean因不知如何安慰Desta,只好預備大量紙巾及送上手臂任Desta捶打,搞笑又暖心。

另外,學員任暟晴(Jasmine)人氣最盛,她獻唱的歌曲《一加一》及《玉蝴蝶》在網上視頻分別錄得11.1 萬及17.4 萬點擊,還吸引了內地知名音樂博主耳帝關注,擁有逾1千4百萬粉絲的耳帝上載了Jasmine兩首歌曲的合輯片段,留言點評:「今年選手中感覺有種子相的是這位任暟晴Jasmine,雖然很青澀,但聲音氣質很脫俗」,相關片段吸引了約60萬瀏覽。