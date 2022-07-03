聲生不息｜李玟唱媽媽點選歌《愛的根源》　紀念天上的父親

由無綫與芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》，最新一集中以「勁歌金曲衝刺夜」為主題，葉蒨文（Sally）神還原其首本名曲《瀟灑走一回》，包括鮮紅色布幕背景及經典舞蹈動作，Sally事後笑言是「被迫」：「導演打來要求說：『不做動作很可惜』，我回他：『你搞不清楚我頭髮都白了嗎？（動作）都忘記了。』」Sally又透露曾為《瀟灑》改編了好幾個版本，但今次決定選唱原版：「我想向番原本嘅編曲致敬，多謝佢行得咁前！呢排網絡好多人依然用緊隻歌嚟做廣場舞或者劇集歌，好開心可以跨年代依然有人記得首歌。我希望有一日我離開地球之前，望返轉頭會係行咗好瀟灑嘅一生。」同場的李克勤亦大讚該曲百聽不厭：「前奏一嚟，加上動作簡直係絕殺，好彩我今日唔使同Sally對。」

李玟在節目中獻唱《愛的根源》，她自言這首歌是李媽媽親自要求她選唱，該曲還代表了父母的愛情故事：「我爸爸喺我出世前已經過身，但我覺得佢哋嘅愛仲喺心入面。我媽媽有間房畀爸爸，爸爸嘅骨灰擺喺屋企，媽咪每隔幾日就會買新鮮嘅花畀爸爸，同埋同爸爸講嘢。媽媽成日話爸爸雖然唔喺度，但你望向天最大粒嘅星星就係你爸爸……呢首歌亦代表住我爸爸一直照亮住我。」

至於周筆暢與安崎就選唱了林憶蓮的經典金曲《醒醒》，並藉此向憶蓮致敬，2人以中性又性感的型格打扮舞動全場，周筆暢表示：「九十年代很多勁歌熱舞歌曲，我揀《醒醒》係因為佢係本地音樂人寫嘅歌，屬於當時大家覺得相當前衞嘅林憶蓮。」雖然她抱病上陣，但依然勁度十足，與安崎齊向米高積遜致敬的舞步亦吸睛非常。周筆暢綵排時有教授安崎如何飆高音，獲安崎大讚是好拍檔：「她讓我變得更好。」