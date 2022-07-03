街山美緒　寶石級酒美人

醇酒同美人都可以令男人為之着迷，如果有機會兩者兼得，簡直係人生一大樂事！今日為大家介紹嘅日本寫真女優街山美緒，有樣有身材，仲係一位愛好杯中物嘅美人，有佢陪你摸吓酒杯底，真係好容易未飲先醉！

肌膚勁白滑

出席重要場合，男士們除咗要執正自己，身邊最好有個出得大場面嘅女伴，咁先夠威風！老實講，日本寫真界係就係美女如雲，但見慣世面嘅氣質美人唔係想像中咁多，今年23歲嘅街山美緒算係其中一個。喺2019年開始拍寫真嘅美緒，花容月貌，氣質斯文有貴氣，

帶出街見朋友絕對唔失禮。身材方面，美緒嘅上圍唔算好大，但條腰夠幼細，令一對E奶變得好有睇頭，最重要嘅係佢嘅肌膚白滑得嚟好有透明感，令胴體嘅吸引力大增！

出身名大學

其實美緒一出道已備受注目，皆因佢擁有「寶石級美態」，仲獲得媒體稱為「日本一聰明美麗女子大學生」，事關佢來自應慶義塾大學，呢間學府喺日本出晒名專收高材生，證明佢好讀得書。喺寫真工作方面，美緒嘅演出令人大感興奮，因為佢為咗追求美感，一啲都唔錫身，上年更加拍埋全裸寫真！

首任女主角

由於美緒演出夠搏，最近成功爭取到電影演出機會，仲做埋女主角添！呢部電影就係即將喺7月上映嘅《兩個人的愛情故事》。除咗生得靚、身材好同高學歷之外，美緒仲係一位飲得之人，有留意怇嘅社交網同視頻平台，你就會發現佢好多時都係杯不離手，成日暢飲唔同佳釀，好彩佢係以淺酌為主，唔會飲到醉醺醺，否則做出失禮行為就真係醜死怪。