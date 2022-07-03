Sixty聯想　性在夠經典

講到「60」，你會諗起乜嘢？60大壽？60太歲？抑或60年代？筆者喺情慾世界浸淫多年，每次見到60嘅英文「Sixty」，腦海就會第一時間浮現「經典」呢兩個字，究竟有咩咁經典？即刻數畀大家睇！

Sixty-nine 由來已久

喺呢度講「Sixty-nine」，當然同歲數無關，假如仲未知點解，只能夠懷疑你係咪扮純情，事關好色嘅你，就算未試過，都肯定聽過或睇過「69式」吧！男女雙方同時以口部刺激對方私密部位嘅玩法，由來已久，早喺1790年代法國出版嘅書籍《The Whore's Catechism》已有提及，法文係「Soixante-neuf」，相傳由法國大革命早期領導人Theroigne de Mericourt所創，係真係假有待考證。

Sixty-three 三人互動

除咗「Sixty-nine」之外，原來有兩種性愛體位都同「Sixty」有關，分別係「Sixty-three」同「Sixty-six」，前者嘅玩法同「Sixty-nine」一樣，只係參與者由兩個人變三個人，最簡單嘅做法係各自打側瞓，以口技嚟取悅對手，又或者其中一人以倒立形式進行口愛，難度會較高，最緊要係配合得宜。至於「Sixty-six」係「66」呢個會意符號演化，其實係指後門玩樂。

《Sixty Nine》 口愛名作

如果話口愛係四仔嘅指定演出項目，相信冇乜人會反對，而由Zero Tolerance喺2009年2月推出嘅《Sixty Nine》，更被美國四仔迷捧為口愛主題嘅經典之作。影片之所以咁巴閉，同片長超過4小時無關，而係因為脫星陣容勁好波包括36D嘅Shy Love、38DD嘅Lisa Ann、38H嘅Carmella Bing等等，佢哋對車頭燈一個比一個激凸，口技更加係一個比一個厲害，啜到一班男對手腳軟，如果唔係帶定幾樽營養補充劑，好大機會冇辦法自行行出片場。咁精彩嘅作品，除咗喺2009年AVN頒獎禮獲得最佳口愛四仔提名，Shy Love仲憑住呢套片獲年度最佳口愛脫星！

同場加映：粉紅電影公映60周年

同「60」有關嘅日本色情電影，相信好多人都會諗起「六十路」AV系列，但其實今年亦係日本粉紅電影公映60周年。所謂「粉紅電影」，即係軟性色情電影，尺度同港產三級片差唔多，片中唔能夠出現性器官同正面裸體場面。數到首套喺日本公映嘅粉紅電影，普遍認為係1962年上映、由小林悟執導嘅《肉體の市場》，據聞當年製作費為800萬日圓，卻獲得約1億日圓嘅票房，成功開創粉紅電影嘅輝煌年代。值得一提，早期製作粉紅電影嘅片廠都係細公司，但因為本小利大，慢慢吸引大型製片公司參與，最後更形成5廠（東寶、大映、松竹、東映、日活）雄霸嘅局面。