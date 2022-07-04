【是日通勝】

農曆六月初六

壬寅年 丙午月 戊午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀

忌：出行、動土、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、24、37、45

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業運平平，謀事要量力而為，忌多管閒事。

金牛座：運勢比上不足比下有餘，多點笑容對你有利。

雙子座：毋須跟人比較，平常心看得失，心情會更好。

巨蟹座：愛情運稍遜，佩戴紅色手繩，有助提升魅力。

獅子座：身心狀態一般，宜定期體檢，及早找出隱患。

處女座：好人緣能帶旺財運，得了着數要跟朋友分享。

天秤座：謀事勿心存僥倖，腳踏實地，就不會有問題。

天蠍座：幸運指數排第一，事業運最強，要好好把握。

人馬座：各方面的運勢都過得去，可度過愉快的一天。

山羊座：勿因一時失意而沮喪，記住辦法總比困難多。

水瓶座：凡事要向好的方面想，生活才不會變得糟糕。

雙魚座：主動幫忙有需要的人，你的善意可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）鼠 是非多

鼠：是日沖煞，情緒不穩壓力大，易惹是非。

牛：心情欠佳，找朋友傾訴，有助走出困境。

虎：貴人運強，做事得心應手，收穫不會少。

兔：運勢欠佳，人際關係差，易被小人干擾。

龍：事業運不錯，遇到大小難題都應付自如。

蛇：已婚者感情穩定，偶有爭吵也無傷大雅。

馬：情緒不穩，工作難專心，小心上司責難。

羊：吉星高照，話頭醒尾，做起事來快靚正。

猴：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

雞：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

狗：正財旺，適合投資，收穫將會比預期多。

豬：工作方面沒煩惱，但新入職朋友要小心。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

月到天心處 風來水面時

出自北宋「安樂先生」邵雍的《清夜吟》的詩句——「月到天心處，風來水面時。」這可解釋有些玄機是「料得少人知」。本欄多次講述玄學和我們的關係，今次就由我們時常聽到一句：「山管人丁水管財」說起。

風和水，影響着我們的居住環境，就連外國也有大學研究風水學（他們稱為環境學）。風，在中醫論述中，為萬毒之長，中國人就有句方言咒罵人吃西北風，意思是不順利。風的應用可帶來兩極效果，用得好便風調雨順，反過來便風起雲湧，諸事不吉。山清水秀，水清的地方，多出美人，在我國南方，河流污濁，多做偏門行業，如澳門。香港有深水維港，東西出口窄，形成聚寶盤，但由於不停填海，且看將來會變成怎樣。

香港有一家陪伴我們成長的本地老牌銀行，創始人於早期也認同風水，其分行選址多是街道轉角位，但它卻陶摺角門，向着路口，然後再做一自動扶手電梯，這個布局稱為「抽水上堂」。因馬路屬水，門口低一寸兮即是水，路口便是水口，這水多是四水歸堂格局，十字路是納四方水，這個局對經商最有利。跟着按當家人的八字五行喜忌作布局，如選擇招牌顏色、聚財位安排等。

由此可見，在選擇家宅時，不要盲從廣告，當在居住家宅中發生問題包括健康等，最好找個新環境，更換磁場，所謂「三十六計走為上計」，不要跟房屋談戀愛。