一姐歸位嫌錢少︱吳若希3線齊開　完勝菊梓喬

藝人吳若希「一姐」歸位，成功逼退「宿敵」菊梓喬，愈戰愈勇的她得無綫加持連環出擊，獲安排北上拍劇，首次孭飛做「女一」，並乘勢推出新歌。她更秘密為公司拍攝一個重磅綜藝節目，實行全方位進攻，開拓新「錢」途。

吳若希（Jinny）被封做星夢唱片（現改為TVB Music Group，簡稱TMG）的大師姐，早年與師妹菊梓喬（Hana）為「一姐」之名掀起連番惡鬥，隨着Hana失去前星夢CEO何哲圖「大靠山」後地位大不如前，曾有「劇歌女王」稱號的她更已被除名，相反一直是無綫「親生女」的Jinny一個華麗轉身，重登「一姐」之位，更被委以重任，北上拍劇開拓內地市場。

得無綫力捧的Jinny獲安排北上拍攝新劇《香港人在北京》，也是她第一次做女主角，將會夥拍視帝陳展鵬、戴祖儀、洪永城、吳業坤、蔡潔及傅嘉莉等合作，劇組第一站是寧波，之後會到北京拍攝。Jinny除了升呢做「女一」，返內地前更接了公司另一個秘密任務，與好姊妹麥美恩拍攝一個全新綜藝真人騷《女王的密令》，又剛推出新歌，實行三線發展，幫她打造為全方位藝人。

有指撼低Hana、重奪「一姐」之位，Jinny受訪時說：「從來冇諗過要同佢比，其實我冇一個假想敵，冇乜想去爭。」她自嘲是一條生不起火的「廢柴」，笑說：「我連做嘢都唔係好想嘅時候，唔係好想爭囉！」她覺得每個人都有各自不同發展的界別：「可能人哋都有第二條線去行呢。」今次北上最開心是可以順道返福建探望家人，因為已經兩年沒回鄉探親，陪感念掛。

首次返內地拍劇兼擔正女主角，她感謝公司給機會，並說：「我唔知係咪女一，冇問過公司，但我覺得幾得意，呢套係時裝喜劇，有得發揮。」雖然她口口聲聲表示好想「Hea」，但卻自認是勤力的藝人：「有機會嘅話都好瞓身去做，我覺得自己有個優點，好鍾意開心，我諗鍾意笑嘅人運氣都唔會太差，就好似過往每一次做嘢，我都係好享受個過程，我諗身邊嘅人都感覺到。」

存款減被迫「慢活」

雖然獲力捧，但她並未感到滿足，嚷着想拍廣告，她笑說：「廣告係最搵錢嘅，其他歌手有廣告拍，但我都冇得做最搵錢嗰啲，我做嗰啲要捱、要飛，要走3個月。」對「一姐」銜頭，她笑說：「好慘，冇乜用，我要錢多啲，我個人好低俗，有錢就得。（你冇贏嘅感覺？）我有錢就贏啦！」她直認新歌《慢鏡》正是講述爆疫時期的心態，她說：「最嚴重時我係有惆悵，我冇嘢做，先生又冇乜工開，當時係好擔心生計，睇住自己銀行存款愈嚟愈少，唔知呢段時間要維持幾耐，嗰時都好驚，被迫要慢活，但我哋心態好好，當重新去審視咗自己嘅人生，發現放慢腳步對我嚟講係一件好事。」

Hana前路迷惘：要解決複雜的事！

被指工作失去「靠山」光環的菊梓喬（Hana），曝光率及人氣明顯下滑，近年她最惹人注目的反而是其感情生活，與型男吳卓羲的緋聞，但兩人對戀情擺出似是而非的態度。吳卓羲早前北上工作，而Hana推出新歌《愛無餘地》期間亦只是經常在社交網自行宣傳，較少露面。

至近日再出甫，她似乎意有所指，總寫着：「人生最可怕的兩件事，一是沒有目標，白費力氣尋來走去，二是沒有自我，總喜歡相信別人的判斷和選擇」、「停止自我內耗」、「解決最複雜的事情往往需要最簡單的方法。」字裏行間，似感到前路茫茫，但不忘為自己加油打氣。

戴祖儀「醉」住慶祝

吳若希孭飛新劇《香港人在北京》，同劇演員洪永城、戴祖儀、吳業坤等在社交網齊透露終於完成深圳10日隔離之期，洪永城在短片中表示：「我等咗10日，等個電話響。」又留言指等電話的心情似初戀時等對方來電話，但相信他最期待的當然是聽到在港妻女的聲音。

而戴祖儀則自拍面紅紅似醉酒的短片，原來她只是慶祝出關，留言表示：「尚有3小時，所以飲水都醉。」至於為北上拍劇而暫別日籍新婚太太的吳業坤，分享在酒店洗衫的短片，原來他用腳洗衣服，又笑言有記得落洗衣液，所以洗得很乾淨。