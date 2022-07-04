兩大影帝茶記過招　「特腫」吳鎮宇迎戰郭富城

兩大影帝郭富城與吳鎮宇日前在街頭為電影開工，城城由踢拖街坊裝極速變身型仔律師，而鎮宇的爆肌西裝造型亦初次曝光，2人在茶餐廳內大鬥演技，互相過招。

郭富城與吳鎮宇在麥兆輝導演、田啟文監製的英皇電影《內幕》中，相隔22年再度合作，昨日（3日）中午，2人在灣仔一間茶餐廳開工。現場所見，劇組包下整間茶餐廳，並動用30多名臨時演員，吸引不少市民圍觀。

解衫扭抖氣

約下午1時半，城城乘坐七人車抵達現場，身穿牛仔褲及綠色T恤的他腳踏拖鞋，一身街坊Look落車，之後華麗變身，飾演律師的他換上型仔西裝並戴上眼鏡，瞬間判若兩人。未幾，身穿灰色西裝的鎮宇現身，由於天氣悶熱，他解開兩粒恤衫鈕抖抖氣。見其身形與一個月前的拜神儀式相差甚遠，體格魁梧不少，側身看來比城城「厚切」得多，未知是否為警察角色而努力增肌。

兩大影帝在靠近落地玻璃的位置相對而坐，正式拍攝前，麥兆輝手持劇本與他們研究及講解，城城與鎮宇神情專注，並不時交換意見，氣氛融洽，相隔多年再次合作仍默契十足。期間，鎮宇小動作多多，不時用手托頭及摸下巴，心情看來不俗，更主動向Fans揮手。