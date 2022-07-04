特戰榮耀︱楊洋救人任務反被困　命懸一線情況危急

由內地頂流小生楊洋與人氣花旦李一桐主演的內地熱爆軍旅劇《特戰榮耀》逢星期一至五晚上8時30分於港台電視31播出，該劇自開播以來好評如潮，口碑及收視雙雙登頂。

劇集講述楊洋飾演的「兵王」燕破岳由一個成績卓越但自以為是的新兵，經歷重重艱巨任務後，學懂與戰友並肩作戰，最終成為優秀武警特戰隊員的熱血故事。情節緊張真實，展現了新兵的刻苦訓練、演習及出勤等情況，又神還原軍人在執行任務時面對槍林彈雨的危急境遇，有大量爆破、槍戰、追逐圍捕、打鬥肉搏等刺激場口，看得人血脈沸騰，同時穿插隊員間輕鬆幽默的日常相處，將親情、友情以及為保家衞國而不畏犧牲的精神寫得淋漓盡致，笑中有淚！

劇情節奏明快，故事起首以倒敍式手法開展，身為武警獵豹突擊隊成員燕破岳在生命危在旦夕之際，回想起5年前為新兵入伍的種種往事。開首幾集講到燕破岳在新兵訓練及演習中已展現出超卓體能及身手，但他與好友蕭云杰（孟阿賽飾）及呂小天（蔣龍飾）畢業成為武裝警察後卻被分配到特勤連的炊事班，令他大感失望。

而在往後播出的集數中，燕破岳與隊員們在炊事班內仍要面對不少挑戰，他們需要通過考核及各種訓練，包括捕獲俘虜及越野訓練等，而在考核期間發生不少突發事故，令考核變得困難重重。除了營內嚴苛訓練外，這幾集的必看位是燕破岳在營外執行救人任務時差點送命，由於發生貨車翻側及隧道坍塌，燕破岳與隊長李強的母親被困其中，各隊員前來營救，但隧道上方有山泥傾瀉的危機，各人被迫暫停救援，逐漸缺氧的燕破岳與隊長母親命懸一線，情況相當危急，隊員未肯放棄千方百計誓要救出二人，場面感人。而經此一役後，燕破岳被調至戰鬥班，等待他的是更危險的任務。