消暑神器　悶熱中最佳「小涼伴」

炎夏日子已來臨，外出後回家，一心想歎返杯凍飲，又或吃一口雪條消除悶熱疲勞。向來很懂大家心意的韓國人氣角色Kakao Friends，再度出招，推出了多款消暑神器，絕對是夏日中的最佳「涼伴」！

第一款是集顏值與娛樂於一身的Ryan&春植雪糕冰模，一次過可製作兩條雪條，分別是Ryan及春植的大頭，附帶漏斗及可重用冰棍，外表勁呃Like之餘，自己動手做就更健康。第二款是可重用冰杯，外表設計成啤酒杯的造型，加上可愛的Ryan或Apeach圖案，又酷又萌。使用前需把其倒轉放在雪櫃冷凍2-4小時，時間不能太久，亦不能太凍（零下10度以上），以免損壞，容量約355ml。

最後一款使用起來更為方便，無論是在家還是外出都用得上，外形看似一個印有Ryan表情的可愛保溫杯，雖有保溫效果，卻並非直接倒入飲品使用，而是把合尺寸的原樽放入內保溫，保持「原樽原味」之餘，亦免去了洗杯這件小事，無論是玻璃瓶、罐裝、樽裝飲品都可以，非常百搭。以上3款消暑神器都已經在官網上架，價格由10,000韓圜至24,000韓圜不等（約HK$61-147），有Kakao Friends相伴的夏天，「熱氣」都少一點啊！