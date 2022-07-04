忽晒情侶裝　周嘉洛恨睇陳瀅性感露背裝

藝人陳瀅、周嘉洛、張頴康、朱敏瀚、王灝兒（JW）及連詩雅等昨晚（3日）云集電視城，錄影節目《開心無敵獎門人》，現場招待430位現場觀眾參與，場面相當熱鬧。陳瀅與周嘉洛一直否認戀情，但今晚卻以「黑色衫情侶裝」現身，陳瀅更大露背吸晴。二人齊齊受訪時澄清事前並無夾過，嘉洛更拖張頴康落水，指對方亦穿黑衣。談到《獎門人》，陳瀅表示：「當年拍《女人俱樂部》時都上過《獎門人》，覺得最經典嘅遊戲係辣辣壽司，嗰時我係靠食Wasabi練喊戲，所以今晚環節我好有信心！」嘉洛則表示：「今晚有淋水嘅遊戲，所以我着咗拖鞋嚟，仲帶咗兩對襪替換。」

談到新劇《寵愛Pet Pet》監製陳耀全確診而停廠兩日，有份參演該劇的嘉洛坦言：「知道監製身體唔舒服，但唔知停廠關唔關佢事，可能想消毒同清潔吓啫，聽日（4日）我哋都復工喇。」嘉洛第五波疫情時曾確診，被記者笑指他尚有抗體，他靦腆答：「康復至今都差唔多3個月，唔清楚仲有冇抗體，所以都要小心。」

陳瀅近日則忙於拍攝新劇《美麗戰場》，其中涉及選美情節，問到她可需泳裝示眾，她回應：「會有好緊嘅運動衫，即係背心露背加短褲，覺得同泳衣冇乜分別。」記者笑問嘉洛可有見過陳瀅這麼性感的一面？他大方表示：「仲未有機會，有機會當然想睇吓。」

問到陳瀅入行前可有考慮參選港姐，她坦言：「都有長輩提議過，不過我比較怕醜同埋靜，直至入行後認識咗一班港姐朋友，佢哋講嗰啲心路歷程，而我哋今次嘅劇情滿咗勾心鬥角，唔知現實生活有冇呢啲事，係真定假，我今日同蔡嘉欣開工時傾過，佢話冇喎。」

另外，張頴康太太麥雅緻帶同兒子張迅橋（小花生）、囡囡及媽媽到場撐老公。錄影前小花生被「獎門人」曾志偉等揀出來玩遊戲，小花生全程不怕陌生，更依偎在長老錢嘉樂懷中。志偉送禮物給他時問他有多少家庭成員，小花生搞笑答：「有一個爸爸，兩個媽媽。」全場起哄！眾嘉賓錄影時玩得非常投入，朱敏瀚於「搵啖食」環節內成位首位食到棉花糖的人，周嘉洛隨後亦成功「口含髮菜」大擺功架，場面搞笑。