陳曉華有感而發　閂埋心門少咗傷感亦同時少咗開心

前港姐冠軍陳曉華(Hera)雖然樣貌標緻，但演戲方面卻有待改進，曾被觀眾批評演技生硬兼口齒唔伶俐，結果她的起心肝上堂學戲，並努力擺脫卡通聲，直至去年於劇集《七公主》終一雪前恥，被大讚有進步，此後Hera開始一劇接一劇，演戲信心亦大增。

而忙於拍攝新劇《美麗戰場》的她，近日有感而發於社交網Po文，她寫道:「唔想有太多情緒起跌，然後將所有嘢都放輕、妥協、將就，所有嘢好似真係會避免咗啲憂傷嘅感覺，但漸漸又覺得好似候少咗啲嘢，所以閂埋咗度門咁，冇人可以入嚟，冇人可以出去，少咗傷感、難過、失望，但同樣少咗開心、幸福、快樂，好似冇嘢可以觸動到個心。」大抵曾於演戲上力不從心，無從入手相當無助，如今終於為找到「出口」感高興，故寫道:「最近慢慢打開番度門，個世界色彩繽紛咗好多，能夠感受甜酸苦辣，真係好幸福。」東網就以上感性留言求證Hera，她笑說:「我冇事，其實都係有感而發，拍劇嘅時候要用好多情感，發現其實開心同唔開心都係相輔相成，所以希望可以鼓勵身邊嘅人，勇敢面對啲唔如意嘅事。」問到新劇拍攝進度，Hera直言現時每日也有挑戰，但每完成一個場口也很有滿足感，故會繼續努力。