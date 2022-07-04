即學秀智《安娜》穿搭　化身上流貴婦

大熱韓劇《安娜》開播，真假「安娜」的碰面讓劇情緊張刺激。除劇情以外，華麗的服飾裝扮也是重點。劇中飾演女主角的秀智透露在演戲過程中換了150多套服裝，在演出患有妄想性人格「雷普利症候群」的「裕美」時，無論上學或做家庭幫傭時所穿的服飾都比較平凡簡樸。不過當她化名「安娜」，並成功斷靠謊言躋身為上流後，打扮即時變得高貴華麗，讓人錯覺以為女主角本身就是人生勝利組。由此可見服裝風格的確可以改變觀感，以下馬上帶大家走進「安娜時裝Show」，學習秀智在戲中的名媛穿搭技巧。

優雅知性套裝

「安娜」與丈夫的結婚典禮可以說是劇中不能錯過的盛大場景！秀智的婚禮造型更是極盡奢華，不只穿上奢華刺繡禮服，還戴上珍珠皇冠，妥妥的名媛婚宴無誤。而嫁入豪門後，她亦貫徹貴婦風格，經常以斯文套裝示人，例如首集就穿過一套由西裝外套和長裙組成的Tweed套裝，舉手投足散發優雅知性美。穿套裝的好處是，毋須搭配或堆疊繁雜服飾，就能穿出整齊、端莊及溫文爾雅氣質，而且穿套裝能夠修飾身材缺陷，就算是不完美的身材也能被輕易蓋過，難怪一直深受名媛追捧，成為出席社交場合的首選裝束。

挺身貴氣長褸

在一次出席公開場合的時候，「安娜」身穿白色長褸，中間繫上一條黑色腰帶，搭配同色系的高跟鞋，緩緩走到小女孩面前，幫她做手語翻譯，展現了從容不迫且高雅貴氣的風格。而且這件長褸的硬挺材質可以增强氣場，視覺上覺得風格非常突出强烈。長褸能遮蓋全身，顯瘦又不缺少時尚感，而且加入腰帶設計更有助隨意塑造腰線，令身材比例看起來更好。

質感襯衫

劇中「裕美」還在補習班辛苦學習時，就經常穿着質料普通又鬆身Casual的襯衫。但當她隨後嘗試展開「安娜」的人生，利用假學歷成為學校講師的時候，即使穿搭上同樣以襯衫為主，但剪裁方面卻比「裕美時期」更合身；質料也不似之前那麽皺，比較光滑挺身，配以領口、袖口位的細節，以及不一樣的妝髮和打扮後顯現的自信神，「安娜時期」的造型明顯感覺不一樣，看起來更有青春氣息和高貴格調。

注重細節：頭髮、鞋子

秀智飾演的假「安娜」在準備婚宴時對用錢雇來的父母說：「判斷一個人是否從容時，主要看這個人的髮型和鞋子。」因此一頭柔順的髮型和得體的鞋子，絕對是貴氣感穿搭不容忽視的細節。「安娜」在劇中就頻頻穿上Roger Vivier和Salvatore Ferragamo等高級鞋履品牌的設計，皆因兩者推出的高跟鞋，鞋跟高度恰到好處，而且前者的方形鞋飾實在太過經典，搭配一身華衣美服特別好看，想跟秀智學做安娜的就記得從細節入手。