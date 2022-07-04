爆操女神︱Kylie C.教路　肥腩拜拜肉統統消失

繽FUN星網新節目《爆操女神》，集集都有圈中樣靚身材正的索女擔任健身教練，親身傳授成效大又簡單的Keep Fit 動作。而今次就由有36E「學霸甜心」之稱的Kylie C.（鄭杞瑤），穿上健康性感美的運動裝，在一連4集節目中，教大家如何將美女煉成。

之前Kylie C.就傳授最Work的「減bye bye肉大法」，而今集就輪到用2款平板支撐動作，去減除最令人討厭的肚腩。Kylie C.準備了瑜伽蓆，她說亦可以毛巾代替，墊住手踭位防受傷，之後趴低，面向瑜伽蓆，用手踭支撐身體，而手踭跟膊頭成水平線。

她邊做邊說：「記住個人唔好向下壓得太多，或者向上趷得太多Pat Pat，要個人成水平線，保持呢個動作30秒度。」又指如感力有不逮，可以由10秒鐘開始，當熟習後就慢慢增長時間，堅持至1分鐘為止。

之後她緊接示範Side Plank訓練，她打側身體，用一邊手踭撐起全身，同樣要保持手踭和膊頭成水平線，身體不可太高或太低，堅持動作1分鐘，做完2款平板支撐就大功造成。她表示：「雖然做嗰時好似好辛苦咁，但其實時間好短，呢個平板支撐動作，對收肚腩及側腹嘅肌肉相當有效，每日持之而恒，相信日子有功，必定冇肥腩。」