「荃灣豬肉檔AK」教你揀豬肉！威威提你買肉唔好做錯呢件事

大家近排有冇餐餐食豬肉，但屋企雪櫃都仲有好多豬肉存貨？而且啲豬肉都係喺荃灣楊屋道街市買返嚟！如果中晒嘅話，相信你屋企都有人係「威威豬」，即係荃灣街市豬肉檔店長劉宋威（威威）嘅粉絲！天生明星相嘅威威當初因為有粉絲將合照擺上社交網而爆紅，更有網友指佢同Anson Kong（江𤒹生）撞樣而被封為「荃灣豬肉檔AK」，每日都吸引大批街坊去豬肉檔搵佢影相同買豬肉。今集《跟琪流行》亦去咗豬肉檔朝聖，請嚟威威教零街市經驗嘅主播嘉琪點樣揀豬肉，快啲睇片一齊學嘢啦！

威威除咗教大家點分新鮮同冰鮮豬之後，仲介紹咗熱門豬肉部位嘅分別，例如梅頭、柳梅、水𦟌、豬𦟌等，亦會分享一啲傳說級嘅部位，好似「老鼠𦟌」同「第一刀」咁。此外，到底有骨豬扒同無骨豬扒有咩分別？邊樣好食啲？煲湯最推介用咩骨？邊個部位嘅肉最腍？威威最鍾意食邊個部位？呢啲問題，片入面統統有答案！依家天氣咁熱，威威仲貼心提醒大家買完豬肉後個膠袋唔好打結：「因為豬肉始終有溫度，綁住膠袋焗喺裏面比較容易壞。」各位記得唔好再做錯喇！

雖然之前有粉絲因為威威被稱呼為「豬肉佬」而大動肝火，不過威威就非常大方，認為只係一句稱呼，唔會介意人哋點叫佢。問到做呢行有咩辛酸，威威竟然話：「工作上每一日都好開心好愉快！我班同事都好鍾意返工㗎！」如此熱愛豬肉檔嘅工作，難怪佢表示未有打算全職進軍幕前：「始終要返舖頭做嘢，我要照顧威威豬，同街坊見面，打點舖頭嘅生意。」佢更喺片入面對粉絲們深情剖白，相信威威豬們聽完一定好冧！唔講咁多，快啲睇今集《跟琪流行》啦！