本地的印度菜系發展蓬勃，更有餐廳勇奪米芝蓮星星。近日有印度餐廳推出新款菜單，除烤肉、咖喱、烤餅等親民美食，還有各個地域的精選菜式，讓食客感受到多樣化的印度風味。

星級旁遮普菜

目前為止，本地有2間米芝蓮印度餐廳，首間奪得米芝蓮一星的New Punjab Club，主要供應旁遮普菜式，開業5年後，主廚Palash Mitra除保留部分受歡迎菜式，決定推出多款新菜。餐廳有多款街頭小食，Tamatar Ki Chaat來自印度中部，選用原種番茄加Pink Fir薯仔等材製作，番茄煎香後再放入泥窰內烤，相當惹味。以高溫烤製的泥窰烤鵪鶉，配菠蘿醬來吃，肉嫩開胃。客人邊吃邊配不同口味的Gin & Tonic，風味更佳。

滋味午市套餐

印度的街頭小食有很多種類，想食唔使飛去當地，平日午餐都食得到。Bengal Brothers近日推出3款全新的午膳套餐，印度卷餅套餐可選擇不同的口味，人氣就有香料乳酪炭烤雞腿配秘製醃菜及薄荷腰果醬，另外還有小食及飲品。蓋飯套餐可選惹味的烤羊肉蓋飯，配香脆烤番薯、炸帶皮薯條或喀拉拉炸雞等小食，分量十足。至於低卡烤肉套餐，內有高蛋白低卡的香料烤雞塊或烤芝士，套餐配有沙律，無論是爽口的青瓜沙律，又或是健康的紅菜頭沙律，感覺都咁Fresh。

印式醬汁滲茶香

印度美食外，當地的茶葉同樣舉世知名，Tea WG剛推出今年初摘的大吉嶺茶，入口有堅果的清香，醇厚細膩，品牌除在指定日子舉行品茗工作坊，餐廳還特地於午餐時段，推出幾款滲入印度風味的菜式。頭盤是香煎北海道帶子配小韭葱，醬汁是加入椰香茶的芫荽青咖喱醬。主菜燴伊比利亞豬頰肉配德國乳酪麵，加印式馬薩拉醬汁，醬汁內的柑橘茶平衡了肉的鹹味。另一款印度烤雞牛油果烤多士佐東印度禮讚茶香蛋黃醬配沙律，蛋黃醬滲出濃濃茶香，配上牛油果更滋味。用餐後喝一口大吉嶺茶，消滯去膩。