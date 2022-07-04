「小龍馬．遊香港」藝術展覽揭幕 馬會為社區注入正能量

為紀念香港特別行政區成立25周年，同時啟發社區、特別是年輕人的創作力，香港賽馬會高興地宣布，「小龍馬．遊香港」藝術展覽正式啟動。由藝術家馬興文與本地學生共同創作的「小龍馬」藝術作品，將於香港不同地點展出，帶領市民踏着藝術足迹，為社區注入創意和正能量。

馬會行政總裁應家柏、藝術家馬興文、保良局主席陳正欣博士、東華三院主席馬清揚，以及早前為「小龍馬」雕塑畫上彩繪的學生，於7月3日傍晚，一同參與在大館舉行的揭幕儀式，象徵「小龍馬．遊香港」藝術展覽正式啟動。

馬會行政總裁應家柏逐一與學生擊拳打招呼，相當投入活動。他表示，「小龍馬」活動為年輕人提供了一個表達自己及發揮創意的機會，並感謝藝術家馬興文發起這個充滿意義的活動，以及所有合作夥伴的參與。他認為創作力是創新的關鍵，而創新對維持香港競爭力及長遠發展至為重要，與馬會其中一個核心價值「持續進步」的理念一致。應家柏表示：「很高興小朋友作品得到展示，這不是為了我們，而是如何令小朋友更正面積極。展覽將會在不同地區展出，連繫更多市民，創造更多正能量。香港回歸25周年是一個里程碑，亦見證了香港賽馬會的發展，由1997年至今，馬會都是香港的一部分，我對香港前景十分樂觀。」

保良局世德小學六年級學生陳允怡及四年級學生黃靖晴，上月26日在沙田馬場參與「小龍馬」活動，她們使用塑膠彩替「小龍馬」潤色，共花了3小時完成作品，兩人均表示很開心能夠參與是次活動，希望將來有機會再參加同類藝術活動。

邀請學生參與創作 有機世界巡迴展覽

今次藝術展覽是「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動的眾多項目之一，合共43隻不同大小的「小龍馬」，即日起至7月10日在大館率先對外展出，連同「與你並肩每一天」巡迴展覽及一系列互動遊戲，將巡遊各區。

此外，馬會亦透過舉辦「小龍馬．創藝傳城比賽」，邀請學生在參與「小龍馬」的創作之旅中尋找靈感。入圍作品將有機會參與「小龍馬」世界巡迴展覽，目的地包括北京、上海等。