輕巧唱K神器　在家都可聲生不息？

近排歌唱節目在大台熱播，睇完想大展歌喉的話，一於搵個大喇叭唱出來！美牌Pure Acoustics擅長推出卡拉OK藍牙喇叭系統 ，新作Dancer X650最近由代理Basco引入，一改以往巨無霸Size，尺寸縮至只有250x566x245mm，重量更大幅減至6.5kg，女士單手就拎到，適合香港蝸居或帶出街Busking之用！

機身縮細但威力沒有大幅削弱，總功率輸出高達300W，內置雙6.5吋低音喇叭及一個3吋高音喇叭，頻率響應48-20KHz，實測聲音響亮不拆，播放舞曲時更是渾厚有力。作為「唱K神器」，它備有兩枝高保真VHF超動態無線麥克風，唱時可經SD卡錄音，同時機身特設DSP數碼處理技術，兼容YouTube、Spotify、Joox、Moov、KKBox等主流App之餘，更做到一鍵消除人聲，人聲不互疊自然唱得更盡興！

同場加映︰唱K四方果

PartyBox Encore Essential是JBL最新可攜式藍牙派對喇叭，備有一個隨插隨用的麥克風輸入，以及JBL Original Pro Sound經典音效與同步燈光效果。聲音由一個5.25吋重低音單元與一個1.75吋高音單元負責，擁有100W輸出功率，並可透過TWS藍牙連接多一個相容喇叭作立體聲STEREO，大大提升音樂表現。