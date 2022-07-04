姜濤做過外賣仔代入感強　Jer挾天生童顏回到18歲

「人氣王」姜濤、Jer（柳應廷）及影后毛舜筠演出的英皇電影《阿媽有咗第二個》，除了入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目、第十四季芝加哥亞洲躍動電影節中，榮獲觀眾票選獎（Audience Choice Award）、入選紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元、獲邀於新加坡《2022香港電影: 全新世代》作特選放映，最近還於2022台北電影節登場，門票開賣一分鐘已被秒殺，非常受歡迎，而本港就定於下月11日上映。

首度闖影壇的姜濤，道出為何選擇該片作為首部紀念作？表示當初於導演彭秀慧課堂期間，獲悉她下一部作品想拍關於外賣仔變成明星的故事，認為與自身經歷相似：「我都曾經做過外賣仔，這個角色會令我有種回到過去的感覺！所以第一日開工已有莫名的親切感，最大共鳴就是在茶餐廳開工那段戲，我會明白做飲食業有多辛苦。」對於現實中的他如角色般，搖身一變成為萬人迷，問到角色會否挑戰性大減？他說：「我倒不覺得，第一次拍戲，我想演得更有說服力，我不肯定現在的演技，是否可以挑戰其他角色，所以我想演與自己相近的角色，會讓我格外容易投入，甚至比其他人的代入感更強！」同樣首次現身大銀幕的Jer，直言收到劇本的一刻興奮又緊張，29歲的他更挑戰演一個18歲中學生角色，不過他卻一臉自信：「我尚算天生童顏，再轉了髮型之後，望望鏡中的自己，好像變回以前的模樣！」

而與姜濤及Jer兩位影壇新人大演對手戲，身為影后的毛姐卻表示有壓力：「因為新人表現好自然，我好怕自己為角色想得太多，過分豐富地做出很多表情，然後他們簡簡單單去演，就已經殺個你片甲不留！所以我要不斷提醒自己，仔細觀察對手怎麼演，而不單是預先設計的個人表演！」為令毛舜筠與Jer打開溝通的天空，彭導於開拍前特別安排他們到酒店住一晚，好好建立片中的親子關係。