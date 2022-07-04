做運動有益身心，而且仲可以練出快感！所講嘅係日本AV界嘅健身系列，當中嘅女優因為愛上健身運動，除咗練出一副弗爆身材，更練出靈活身手，喺床上動作敏捷又有力度，同對手激戰時簡直係砌出火花，沉浸於水乳交融嘅快感當中！

榨乾人夫

喺Madonna推出嘅《以美尻與魔性微笑勾引我的私人教練》入面，大雄見老婆近期愛上健身，於是決定同老婆一齊參加知名健身教練篠田優嘅健身班。篠教練起初好細心咁教導呢對夫婦做運動，後來大雄漸漸發覺對方經常借意接近，甚至大送秋波，搞到佢心癢難耐。有一日，大雄撇低老婆自己一個人去上堂，同篠田優由健身玩到全身赤裸高潮迭起！之後，篠田優登門造訪，表面上係教老婆健身，實際上就係同大雄再續前緣，引得大雄背住老婆喺屋企鬼混！自此，大雄就成日去健身室搵篠田優「練習」，而篠田優亦不時上門搵大雄「加操」。

借機勾引

喺FALENO出品嘅《大汗淋漓的私人教練》中，小野夕子係一位薄有名氣嘅健身教練，雖然佢又靚又好身材，但係男友就唔識珍惜，小小事就向佢發脾氣，有次仲因為炒大鑊而搞到分手。身心寂寞嘅夕子就趁呢段日子喺屋企開設一對一私人健身班，而且專門招收男學生，佢嘅意圖好明顯，就係借機勾引對方，由於夕子樣靚身材正，三扒兩撥就令到班男學生意亂情迷，由練習健身運動變成練習床上運動，齊齊享受快感攀高峰。

簡評

本仙一向都好贊成多做運動，因為運動令人健康啲心情又開朗啲，上到床表現仲會好啲呀！而我亦好鍾意睇日本AV界嘅健身系列，事關作品多數都有故事性，令人睇落投入好多，好似今次為大家介紹嘅兩部作品咁！當中最鍾意篠田優主演嘅《以美尻與魔性微笑勾引我的私人教練》，原因係優妹本身成日做健身運動，身材勁弗，而且魅力驚人且床技超群，加上勾引人夫手法層出不窮，除咗施展露底誘惑，仲特登拍段挑逗性十足嘅健身片撩起對方把火，令呢段不倫關係變得多姿多采！