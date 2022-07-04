Leanna Decker　成名靠食腦

有人認為成名就係最快嘅吸金方法，只係成名嘅方法有好多，而美國超人氣成人模特兒Leanna Decker就用咗一種相當有新意，更係影響至今嘅方法，令佢喺網上爆紅，究竟呢種方法係乜呢？

超有諗頭

Leanna Decker坦言一直夢想成為著名成人模特兒，為咗能夠喺吸引到大家嘅目光，佢便諗出一條當時相當創新嘅橋，就係網站Model Mayhem開設專頁，除咗上載性感比堅尼相外，仲分享瑜伽服性感照，比其他網站女模更有趣同新鮮感，果然如佢所料憑此一舉成名。佢表示其實呢條橋係嚟自佢嘅閨蜜，對方係一位瑜伽愛好者，經常投訴啲男人成日𥄫佢做瑜伽，當佢聽到之後就叮咗一聲，驚覺原來瑜伽服能夠挑起男人嘅原始慾望，而隨住佢嘅人氣上升，2011年便迎嚟佢嘅事業轉捩點。

吸金力強

佢同模特兒事務所簽約後，先後為多本男士雜誌拍攝火辣寫真，佢以泳衣及內衣模特兒身份出席各個時裝展，更為多個網絡平台代言及拍攝影片，工作量一直有增無減，吸金力相當強勁。而作為成人寫真界嘅人氣女神，佢嘅感情生活自然備受大家關注，但佢坦言自己更享受放假嘅感覺，希望可以放一個長假期同家人、心愛嘅男人同埋兩隻狗，搭私人飛機去到異國海島，享受陽光與海灘嘅同時，每日會換上幾對唔同款式嘅鞋拍拖行街，佢更自爆屋企收藏逾幾百對鞋，因此佢夢想嘅另一半，就係樂意幫佢打理收藏品嘅細心男士。

Profile

出生地：美國肯塔基州

身高：163cm

三圍：34DD-24-35

Leanna Decker一直以嚟者好少分享感情生活，但佢近年卻頻頻喺社交網分享同男友嘅合照，仲有唔少家庭照添，有趣嘅係冇減粉絲對佢嘅喜愛，追隨者人數更超過11萬添！