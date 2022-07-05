85後花旦大戰︱楊冪霸氣派糖　Baby捱批「最爛花旦」白咀

楊冪、趙麗穎、Angelababy 3位失婚「85後」女星同期推出新劇，收視大戰一觸即發！雖未知鹿死誰手，但Baby的新作未完先衰，即使與小鮮肉賴冠霖於3分鐘激咀8次，依然慘得「最爛花旦」評價；相反，同樣玩姊弟戀的楊冪被讚CP感甜到漏；而趙麗穎以演技完勝，村姑Look上陣都冇趕客！

內地人氣女星Angelababy與內地男星黃曉明離婚後，成為繼楊冪及趙麗穎後，第3位單親媽媽，婚姻失敗惟有寄情事業，有5部內地劇在手的Baby，論產量比楊冪、趙麗穎多，但「柴台聲」亦最勁！最近有網民封她為「85後最爛花旦」，除「瞪眼式演技」堪稱一絕外，又重提她靠網劇《摩天大樓》客串「死屍」才挽回口碑，有網民更不留情面狠批：「只要Baby不演戲，做甚麼都行！」

被嘲單靠名氣

高峰期片酬傳破9千萬港元的Baby，與年輕13歲的台灣男神賴冠霖合作的愛情劇《愛情應該有的樣子》正在熱播，2人在海報中手牽告白氣球深情對望，看似充滿「粉紅泡泡」，但網民唔Buy，批評33歲的她：「不思轉型，強裝年輕也不是辦法。」最近劇組播出「加料」宣傳片，2人大演「一條龍」親熱戲，由額頭開始錫到面頰再到嘴唇，在3分鐘預告片中錫足8次，被形容「能親的部位都親了」，Baby又玩「下衣失蹤」，身穿恤衫坐在枱上擘髀夾實賴冠霖！有網民讚吻戲有新意又徹底，亦有人嫌棄：「男主角木頭一個，台詞演技都不達標，女主角老愛瞪眼，兩人不尷尬，觀眾都尷尬死」、「竟然連吻戲都沒CP感！」網民又將他們與原版韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》主角孫藝真及丁海寅比較，冷嘲熱諷說：「可以尬死一條牛！」、「不好好演戲只靠名氣掙錢，戲怎麼會好看？」

村姑趙麗穎贏收視

同人唔同命，35歲楊冪與27歲許凱的愛情劇《愛的二八定律》有傳本月底才推出，但網民單睇預告片已勁讚，更創下2,296萬次瀏覽量及逾百萬轉發次數，片中楊冪一身時髦律師霸氣造型，而許凱的眼神又萌又甜，活演「小奶狗」角色。在7千多則留言中，網民大多表示期待，可謂未播先贏。

至於趙麗穎今年首齣劇集《幸福到萬家》近日亦登場，飾演村姑的她被彈「顯老」，濃妝下黑眼圈、眼袋、魚尾紋及法令紋等清晰可見，今次以34歲之齡演繹約24歲角色，網民認為她沒用美膚濾鏡是過於自信。不過收視凌駕於評語，《幸》劇一出即斬斷劉亦菲與陳曉新劇《夢華錄》的連續27日收視冠軍紀錄，網民讚趙麗穎演技還原度高又貼地，亦有人撐其「土女妝」是專業表現：「離不開濾鏡的男女演員該感到羞恥。」