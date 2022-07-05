【是日通勝】

農曆六月初七

壬寅年 丙午月 己未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：交易、出行、動土

忌：成服、行喪、裁衣

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、29、38、41

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：做好本分，切忌卸責，謹記過得自己過得人。

金牛座：有心儀對象者若敢於表白，可打破感情悶局。

雙子座：財運稍遜，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

巨蟹座：整體運勢很不錯，惟身處順境也應盡量低調。

獅子座：保持樂觀，面上掛着笑容，貴人才願意接近。

處女座：幸運指數排第一，財運最好，毋須為錢煩惱。

天秤座：心情愉快，有能力不妨多行善，好人有好報！

天蠍座：遇上麻煩不用怕，只要夠冷靜，可迎來轉機。

人馬座：迎來倒霉的一天，保持平常心，希望在明天。

山羊座：待人接物不可太自私，否則運氣好也沒有用。

水瓶座：愛情運欠佳，是時候檢討自己的擇偶條件了。

雙魚座：沒必要跟別人比較，運氣差的人不止你一個。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）牛 遇小人

鼠：有錯就要認，固執己見將會令運氣變差。

牛：是日沖煞，運勢下滑，容易被小人陷害。

虎：工作認真受認可，遇困難可獲貴人相助。

兔：貴人運強，有望於職場競爭中脫穎而出。

龍：待人接物要保持謙遜，宜聆聽別人意見。

蛇：宜少說話多做事，自吹自擂易惹上是非。

馬：獲財神眷顧，今天毋須為錢銀問題擔憂。

羊：事業運強，有利求職，易覓得理想工作。

猴：行事謹慎，可望於職場上嘗到一些甜頭。

雞：精神奕奕，謀事只要夠專心，事半功倍。

狗：心浮氣躁，人際溝通出問題，易得罪人。

豬：腦筋轉數快，從事創業工作者有望出頭。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

玄學在元宇宙的尋思

命理學的理論是以陰陽五行為主，世間無處不陰陽，到處都是由五行組成，世間指的是地球。所以我們的身體健康受到五行轉換而有所變化，運勢也一樣，會受到五行的轉變而有所起伏。

地球由大自然創造出來，而新的元宇宙由人類創造出來。我覺得元宇宙還是存在着陰陽，但我不覺得元宇宙會存在五行。在現實世界的我，運勢會跟隨五行；而在元宇宙那個虛擬的我，一樣有社交、商業往來等等，相信也是一樣有是非運、破財運、桃花運等，可是不知道是否受到現實的我之運勢所影響？會不會有的人在現實世界是一團糟，在元宇宙世界卻是一名關鍵人物？這該如何用命理學來解釋呢？

還有就是風水學，相信在不久的將來，各式各樣的建築物會出現在元宇宙的虛擬土地上，奇思妙想的建築物，可能不符合現實生活中的風水學，也就是說，現實中的風水學能否運用在元宇宙上面呢？

以上的疑問有待驗證，不過有一樣我覺得是不會變的，而且是相當重要的，那就是中醫的養生學，因為現實的我的健康運，肯定會直接影響在元宇宙虛擬的我。除非有一天，像電影橋段那樣，我們可以放棄肉身，存在於元宇宙，再以機器人代替肉身，存在於現實世界。